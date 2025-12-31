El puerto de Ciutadella registra cerca de 630.000 pasajeros en 2025, un 4,9% más que el año anterior

Pasajeros en el puerto de Ciutadella - CAIB

PALMA 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

El puerto de Ciutadella, gestionado por PortsIB, ha registrado 628.427 pasajeros hasta el 15 de diciembre de este año, un 4,9 por ciento más que los 599.212 del mismo periodo de 2024.

Con estas cifras, según la Conselleria del Mar y Ciclo del Agua, el puerto de Ciutadella "vuelve a demostrar su importancia como infraestructura esencial" para garantizar la conectividad marítima de Menorca con el resto de las Islas y con la península.

De este modo, este puerto continúa siendo el principal punto de entrada y salida marítima de la isla, ha destacado la Conselleria en una nota de prensa este miércoles.

A lo largo del año, el puerto ha mantenido un funcionamiento regular, con una actividad más elevada durante los meses de verano. Así, agosto ha sido el mes de mayor intensidad, con 123.453 pasajeros, superando los 112.270 de 2024. También han aumentado los pasajeros en julio (93.648 en 2025, frente a 92.828 en 2024) y junio (87.554 en 2025, frente a 86.156 en 2024).

En cambio, marzo (26.063 en 2025, frente a 28.419 en 2024) y noviembre (26.314 en 2025, frente a 27.896 en 2024) han registrado cifras ligeramente inferiores.

En cuanto al tráfico de vehículos, hasta mediados de diciembre se han contabilizado 195.543 automóviles, frente a los 184.192 del mismo periodo de 2024, con mayor actividad durante los meses de abril, mayo y, especialmente, agosto (37.128 vehículos en 2025, frente a 33.784 en 2024).

Igualmente, las motos han experimentado un crecimiento notable, con 12.754 unidades, un 31,5 por ciento más que en 2024, lo que confirma, han subrayado, una clara tendencia al alza en este tipo de movilidad.

Respecto al transporte de mercancías, el movimiento total de camiones (cargados y vacíos) ha sido de 35.085 unidades, una cifra similar a la del año anterior (34.516).

Los camiones cargados han disminuido un 1,6 por ciento, mientras que los vacíos han aumentado un 7,4 por ciento. Desde la Conselleria han señalado que estos datos que reflejan la estabilidad logística del puerto.

Asimismo, los meses con mayor actividad han sido julio (4.376 en 2025, frente a 4.026 en 2024) y agosto (3.294 en 2025, frente a 3.471 en 2024).