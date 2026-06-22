Los puertos de Baleares reciben 547.000 cruceristas hasta mayo, una caída interanual del 26,2%

Archivo - El buque 'Mein Schiff 2' (i), el primer crucero que visita Baleares en 2021, amarrado en la Estación Marítima del Puerto de Palma, el día de su llegada, a 17 de junio de 2021, en Palma de Mallorca, Islas Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los puertos de Baleares recibieron 547.318 pasajeros de cruceros entre enero y mayo, lo que supone un descenso del 26,2% respecto al mismo periodo del año pasado, cuando llegaron 741.372.

Lo hicieron, según los datos publicados este lunes por Puertos del Estado, a bordo de 207 buques, un 18,2% menos que los 253 del año pasado.

Solo en mayo arribaron 313.119 cruceristas al archipiélago, un 5,85% menos que los 332.575 del mismo mes de 2025, a bordo de 107 cruceros.

Incluyendo línea regular y cruceros, el tráfico total se situó en los 2,58 millones de usuarios, con dos millones de línea regular y los ya mencionados de cruceros. Esta cifra global es un 9,6% menos en comparación a la registrada en 2025.

A nivel nacional, los puertos españoles recibieron la llegada de 5,2 millones de cruceristas en los primeros cinco meses de 2026, lo que supone un 0,8% más que el mismo periodo del año anterior, mientras que recalaron 2.100 buques durante este acumulado, es decir, nueve menos.

La mayoría lo hicieron al puerto de Barcelona (1,3 millones y un +5% vs 2025). Le siguen los registrados en Las Palmas (1,28 millones y +9,2%), Santa Cruz de Tenerife (993.477 y +11,1%).

TRÁFICO DE MERCANCÍAS

Los puertos de Baleares, en este mismo periodo, registraron el tráfico de 6,95 millones de toneladas de mercancías, un 3,1% menos que las 7,17 millones del año pasado.

La mercancía general se ha contraído un 3% en los cinco primeros meses del año, con 6,21 millones de toneladas movidas. La que iba en contenedores también ha caído en Baleares, un 6,5%, hasta los 114.817 toneladas.

Los graneles líquidos han descendido un 2,5% hasta las 565.342 toneladas, mientras que los sólidos lo han hecho un 6,5% hasta las 135.675 toneladas.

En el conjunto de los puertos de interés general del Estado se han alcanzado las 230 millones de toneladas de tráfico de mercancías, un aumento del 0,3%.