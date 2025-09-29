Las quejas vecinales permiten detener a un vendedor de droga a domicilio en Palma. - POLICÍA NACIONAL

PALMA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional en Palma ha detenido a un hombre, de origen español, a quien se intervinieron en un registro domiciliario importantes cantidades de cocaína, hachís y otros medicamentos, y más de 3.000 euros en billetes fraccionados y que se dedicaba a la venta de droga a domicilio, actividad que pudo ser descubierta gracias a las quejas y denuncias vecinales.

Según ha indicado la Jefatura Superior en nota de prensa, los agentes del Grupo II de Estupefacientes de la Udyco de la Policía Nacional llevaron a cabo una investigación relacionada con el tráfico de drogas. El presunto autor se dedicaba a la venta de sustancias estupefacientes a domicilio, utilizando para ello un vehículo a motor para trasladarse hasta los puntos pactados con los compradores.

Los agentes del Grupo II tuvieron conocimiento de la ilícita actividad del presunto autor a través de numerosas quejas y manifestaciones vecinales, en las cuales se informaba de que un vecino, de la Plaza Segovia, se dedicaba a la ilícita actividad del tráfico de drogas.

En dichas quejas añadían que el presunto autor habría mantenido más de una discusión en los alrededores de su domicilio con clientes que acudían para conseguir algún tipo de sustancias estupefacientes.

Una vez confirmadas las informaciones, y tras les pertinentes gestiones de investigación llevadas a cabo a por el Grupo II, en la mañana del pasado viernes se estableció un operativo policial en el cual, tras la autorización judicial, se procedió a la entrada y registro en el domicilio del presunto autor.

Sobre las 09.30 horas, agentes del Grupo II entraron en el domicilio del presunto autor, localizando al hombre en su interior.

En el transcurso del registro domiciliario, se intervinieron importantes cantidades de sustancias estupefacientes, entre ellas, más de 100 gramos de cocaína, cerca de 50 de hachís, diferentes medicamentos ilícitos y un total de 3.245 euros, en billetes fraccionados.

Los investigadores advirtieron como el presunto autor tendría parte de la droga distribuida en monodosis para su venta. Finalmente se arrestó al varón por ser el presunto autor de un delito de tráfico de drogas.

La Policía Nacional ha recordado que la ciudadanía puede colaborar para erradicar cualquier actividad delictiva relacionada con el tráfico de drogas denunciándolo de forma anónima a través del correo y la web de la policía. También pueden denunciarlo directamente contactando con los Delegados de Participación Ciudadana o a través del 091.