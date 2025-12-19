La rampa del puerto de Ciutadella se podrá utilizar durante el periodo navideño

El puente de Sa Colàrsega, en el puerto de Ciutadella. - CAIB

El puente de Sa Colàrsega permanecerá operativo desde este sábado hasta el 6 de enero, lo que permitirá utilizar la rampa del puerto interior de Ciutadella durante este periodo.

Según ha informado la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua en un comunicado, esta apertura temporal se produce con motivo de la suspensión de las obras durante las fiestas de Navidad.

De este modo se podrá responde compatibilizar el desarrollo de los trabajos con el funcionamiento del puerto en fechas concretas.

Durante estos días, la rampa podrá utilizarse con normalidad para las maniobras habituales de las embarcaciones del puerto interior, siempre siguiendo las indicaciones de señalización y del personal portuario, con el fin de garantizar una operativa segura.

El Ejecutivo autonómico ha subrayado que, una vez finalizado el periodo navideño, a partir del 7 de enero la rampa volverá a quedar cerrada, al reanudarse las actuaciones previstas en el puente y su entorno.

En este sentido, PortsIB informará puntualmente a los usuarios de cualquier novedad relacionada con el desarrollo de las obras y las posibles afectaciones al funcionamiento del puerto.