Una rápida actuación policial salva la vida a un bebé de 15 meses que había dejado de respirar en Palma

Archivo - Cuartel de Sant Ferran de la Policía Local de Palma. - POLICÍA LOCAL DE PALMA - Archivo

PALMA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Local de Palma han salvado la vida a un bebé de 15 meses de edad que había dejado de respirar cuando se encontraba a solas con su madre en un domicilio del barrio de Foners.

Los hechos, según ha informado el cuerpo municipal, sucedieron sobre las 17.00 horas del pasado viernes. La madre, en fuerte estado de angustia y desesperación llamó al 092 diciendo que su hijo estaba convulsionando.

La patrulla más cercana, perteneciente a la Policía Comunitaria del distrito Este, llegó hasta la vivienda rápidamente y subieron a pie hasta la quinta planta, pues el edificio carece de ascensor.

Al entrar en el piso, encontraron a la madre con el menor en sus brazos. El pequeño presentaba una coloración azulada en la piel y no mostraba signos evidentes de respiración efectiva.

Ante la gravedad de la situación, una de las agentes cogió al bebé y la practico maniobras de liberación de la vía aérea dándole golpes controlados en la zona interescapular de la espalda.

El menor logró recuperar la respiración de forma espontánea y comenzó a llorar. Poco después, un equipo del SAMU 061 llegó al domicilio y estabilizó al bebé, controlándole las constantes vitales.

Después le trasladaron en ambulancia hasta el Hospital Universitario Son Llàtzer, donde se le sometió a una valoración clínica completa y al correspondiente tratamiento.