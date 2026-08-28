Ratificado el acuerdo para la reducción de la carga lectiva de docentes de más de 55 años en la concertada

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PALMA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha ratificado el acuerdo de la Mesa de la Enseñanza Privada Concertada para la financiación de la reducción de la carga lectiva del personal docente mayor de 55 años de los centros privados concertados, una medida que será aplicable a partir del curso 2026-2027.

El acuerdo, firmado el pasado 11 de agosto de 2026, permitirá que los centros concertados que lo soliciten dispongan de la dotación horaria necesaria para hacer efectiva esta reducción de la jornada lectiva, según ha informado el portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell de Govern.

Esta iniciativa responde al compromiso asumido en el Acuerdo Marco (2023-2027) de mejora de la enseñanza privada concertada, que contempla la negociación de medidas destinadas a aliviar la carga lectiva del profesorado y reconocer su trayectoria profesional.

Los docentes de centros concertados que superen los 55 años verán reducida hasta en dos horas su carga lectiva semanal, una medida que será financiada por la Conselleria de Educación y Universidades.