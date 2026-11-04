Ratifican la condena a un hombre por comprar un barco sin pagar los impuestos y venderlo con un contrato falso

Archivo - El Palacio de Justicia, sede del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) y la Audiencia Provincial, en la plaza Weyler de Palma. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Baleares ha ratificado la pena de dos años y tres meses de cárcel que un juzgado penal de Palma impuso a un hombre por comprar un barco sin pagar los impuestos y luego venderlo con un contrato falso.

La Sala ha confirmado la condena al vendedor de embarcaciones por los delitos de falsedad en documento mercantil e insolvencia punible y el pago de multas e indemnizaciones que ascienden a 17.500 euros.

El acusado, profesional autónomo en el mercado náutico, compró un barco en enero de 2021 sin registrarlo ni pagar los impuestos correspondientes y, meses después, se lo vendió al denunciante entregándole un contrato falso para facilitarle los trámites de inscripción.

Tras surgir problemas mecánicos, el comprador demandó al empresario y a la mercantil que figuraba falsamente en el contrato, retirando la acusación contra esta última al comprobarse la falsificación mediante una pericial caligráfica.

Para evitar un embargo judicial de 25.000 euros dictado en su contra, el ahora condenado vació sus cuentas bancarias y vendió varios de sus bienes y vehículos.

Por otro lado, no se logró acreditar de forma fehaciente que el acusado hubiera engañado al comprador en la venta inicial de la embarcación.

El tribunal ha desestimado el recurso presentado por el condenado tras sentencia de un juzgado penal de Palma. El dictado de la Audiencia no es firme y puede ser recurrido en casación ante el Tribunal Supremo.