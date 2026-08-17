El RCD Mallorca traslada a Prohens sus planes para el fútbol femenino: "Cada temporada iremos aumentando equipos"

La presidenta del Govern, Marga Prohens, preside una audiencia con el presidente del RCD Mallorca, Andy Kohlberg, y el CEO de negocios de la entidad, Alfonso Díaz. - CAIB

PALMA 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del RCD Mallorca, Andy Kohlberg, y el consejero delegado de negocios de la entidad, Alfonso Díaz, han trasladado a la presidenta del Govern, Marga Prohens, que sus planes para implantar el fútbol femenino en el club son ir aumentando el número de equipos a medida que pasen las temporadas.

Es uno de los asuntos que han abordado en la reunión que la mañana de este lunes han mantenido en el Consolat de Mar, dos días después de que se encontraran en el palco del Estadi Mallorca Son Moix durante el partido del club mallorquín contra el Real Valladolid.

"Hemos hablado mucho del proyecto de fútbol femenino, en el cual está muy interesada. Seguramente venga a conocer a los dos equipos femeninos que habrá esta temporada. Vamos creciendo, cada temporada iremos aumentando el número de equipos. Es un proyecto con mucha relevancia y mucha importancia a nivel social y deportivo", ha explicado Díaz en declaraciones a los medios de comunicación posteriores al encuentro.

El responsable de negocios de la entidad ha afirmado que la intención es "avanzar desde la base" para que las chicas que ahora comiencen en categorías inferiores sean, en un futuro, jugadoras del primer equipo femenino.

"Había otra posibilidad, ir a por un primer equipo desde el primer minuto, pero no creemos que sea el camino y es lo que hemos decidido, fundamentalmente desde la dirección deportiva", ha subrayado.

Otro de los asuntos que se han tratado con Prohens son los proyectos del club en materia conservación del medio ambiente, la sostenibilidad y la gestión de residuos.

DESTACA LA "SOLIDEZ" PESE AL DESCENSO

Preguntado por la situación del club tras el descenso de categoría, Díaz ha destacado su "solidez" y ha fijado el objetivo de incrementar tanto la actividad como el número de abonados. "Hemos descendido, pero el proyecto sigue completamente su rumbo con una solidez total", ha defendido.

También ha puesto en valor la gestión económica del club --"se han hecho las cosas como tocaban", ha dicho-- con inversiones y un estadio renovado.

Sobre las últimas ventas de futbolistas, ha argumentando que permitirán al club "seguir creciendo". "Son jugadores que en cualquier circunstancia seguramente iban a salir", ha reconocido el consejero delegado.

En cualquier caso, ha destacado que estos ingresos permitirán "cubrir" los cerca de 50 millones de euros de diferencia de ingresos previstos entre primera y segunda división y garantizar que la entidad siga siendo "sostenible".

Preguntado por el futuro del delantero mallorquín Abdón Prats, se ha limitado a afirmar que es "una institución" del RCD Mallorca "más allá de que juegue más o juegue menos" y le ha reivindicado como un "ejemplo para todos".