Reactivan la construcción del nuevo edificio multiusos del puerto de Cala Rajada

PALMA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha reactivado este lunes la construcción del nuevo edificio multiusos del puerto de Cala Rajada, que cuenta con un presupuesto de 2,3 millones de euros.

La actuación, ha recordado la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua en un comunicado, también prevé la modernización de las instalaciones con el objetivo de mejorar los servicios para los usuarios y profesionales del puerto.

El proyecto de PortsIB contempla la demolición del edificio existente y la construcción de un nuevo espacio adaptado a las necesidades de la operativa portuaria.

En la planta baja se ubicarán la cocina y el almacén, cuatro puntos de venta de billetes para las golondrinas, seis espacios de almacenamiento, aseos y un porche. La primera planta albergará la cantina y una terraza abierta.

Esta nueva distribución, ha destacado la Conselleria, permitirá compatibilizar las actividades turísticas, pesqueras y deportivas, mejorando la eficiencia y la operatividad del puerto.

El diseño del edificio apuesta por una integración armoniosa con el entorno, con criterios de sostenibilidad y eficiencia energética, el uso de materiales respetuosos con el medio ambiente y medidas para minimizar el impacto ambiental durante la construcción.

La fase de pavimentación, así como la renovación del mobiliario urbano y otros elementos complementarios, está previsto que se reanude el día 15 de este mes.