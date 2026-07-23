Realizan pintadas en una inmobiliaria de Palma como respuesta a la "represión" de los movimientos sociales: "Culpables"

Pintadas en una inmobiliaria de Palma. - ENDAVANT

PALMA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

Militantes de Endavant, una organización política vinculada a Esquerra Independentista, han realizado varias pintadas en una inmobiliaria de Palma como respuesta a la "represión" de las dos activistas detenidas por realizar actos similares en Santa Maria.

En las cristaleras del local se pueden leer los mensajes "Culpables, fuera especuladores" y "Endavant", acompañado de símbolos vinculados al independentismo y el comunismo.

La organización, en un comunicado en el que reivindican esta acción, ha explicado que se trata de una respuesta a "la represión y la campaña de criminalización vivida en los últimos días en Mallorca".

"Nuestro mensaje es claro: ni la intoxicación informativa ni las detenciones conseguirán parar este tipo de acciones. Nuestro pueblo continuará encontrando los medios para reivindicar sus derechos", han subrayado los militantes. Las últimas semanas han estado marcadas, tanto social como políticamente, por la detención de dos jóvenes activistas acusadas de vandalizar cinco inmobiliarias de Santa Maria.

Con las pintadas, han añadido, también han buscado señalar al sector inmobiliario como "responsable directo de la situación de mercantilización y precarización salvaje que vive la vivienda en Mallorca".

Las inmobiliarias, han criticado, "funcionan como una pieza clave de un modelo económico basado en la especulación, la destrucción del territorio y la negación de derechos sociales".