La patronal defiende la detención de las activistas: "Se ha atentado contra negocios que pagan impuestos"

Archivo - La presidenta de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares, Carmen Planas. - CAEB - Archivo

PALMA 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB), Carmen Planas, ha considerado que la detención por parte de la Guardia Civil de las dos jóvenes activistas acusadas de vandalizar inmobiliarias fue proporcionada.

"Las fuerzas de seguridad del Estado tienen que actuar y respetamos su actuación, ellos tendrán su manera de hacer. Creo que ha sido proporcionada porque actúan como toca. Lo que hacen es defender y actúan cuando lo consideran oportuno", ha señalado este miércoles al ser preguntada al respecto.

Planas, en declaraciones a los medios de comunicación, ha considerado que la Guardia Civil "tiene que actuar siempre siguiendo unas reglas", algo que se ha cumplido en este caso.

"Se ha atentado contra negocios y empresas que pagan impuestos y que cumplen legalmente. No hay que tener violencia y actuar de manera cívica", ha zanjado la presidenta de la patronal.