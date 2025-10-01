Se rebaja a situación de pre-emergencia el Plan Inunbal en Formentera y se mantiene la Situación Operativa 2 en Ibiza

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha presidido la reunión de seguimiento y coordinación desde el Puesto de Mando Avanzado situado en Sa Coma (Ibiza) - CAIB

IBIZA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Govern balear ha confirmado este miércoles que se mantiene en Ibiza la Situación Operativa 2 (SO-2) tras las lluvias del martes.

Según ha informado la Conselleria de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, la situación en la isla de Ibiza se va estabilizando al ritmo previsto. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha explicado que no se prevén cambios respecto a la situación que ya habían anunciado.

Por este motivo, desde el Cecopi se ha decidido mantener la Situación Operativa 2 (SO-2) del Plan Especial contra el Riesgo de Inundación (Inunbal) y rebajar en Formentera el Plan a Situación de Pre-emergencia.

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha presidido la reunión de seguimiento y coordinación desde el Puesto de Mando Avanzado situado en Sa Coma (Ibiza) y ha estado acompañada por el director general de Emergencias e Interior, Pablo Gárriz.

Según ha explicado el director general de Emergencias e Interior, Pablo Gárriz, el operativo continúa funcionando de manera bien coordinada y ya se han podido realizar algunos relevos de los equipos que trabajaban sin descanso desde ayer. También se han conseguido reforzar posiciones que necesitaban más potencia para extraer agua de zonas inundadas.