Rebajas 2026 en Mallorca: tímido arranque con la esperanza de que el frío anime las ventas

Comercios en rebajas. - Eduardo Briones - Europa Press

PALMA, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El comercio de Baleares está viviendo un tímido arranque del periodo de rebajas, aunque confía en que la llegada de las bajas temperaturas anime las ventas, especialmente del producto textil.

En declaraciones a Europa Press, la presidenta de la Federación del Pequeño y Mediano Comercio de Mallorca (Pimeco), Carolina Domingo, y el vicepresidente de la Federación de Empresarios de Comercio de Baleares (Afedeco), Pedro Miró, han coincidido a la hora de señalar que desde la liberalización de los periodos de rebajas y con las grandes superficies ofreciendo descuentos ya en Navidad, la esencia y la ilusión de los periodos de rebajas que arrancaban oficialmente después de Reyes se ha perdido.

"Ya no hay las mismas ganas, ya no se esperan con la misma ilusión", ha afirmado Domingo. "No es la algarabía ni las avalanchas que había antes y que movilizaban a los medios de comunicación", ha apuntado Miró.

Domingo ha admitido que este miércoles el arranque del periodo oficial de rebajas está siendo tímido, aunque espera que por la tarde y especialmente el fin de semana la ciudadanía se anime. Además, ha vaticinado, mostrándose moderadamente optimista, que con el paso de las semanas y el aumento de los descuentos, seguramente se incrementarán las ventas.

El brusco descenso de temperaturas, ha apuntado Domingo, también se espera que pueda tener un impacto beneficioso en las ventas y permita a los comercios desprenderse del stock de ropa de invierno antes de la próxima temporada. Para Miró, la llegada del frío invernal es un "aditivo buenísimo" para las tiendas.

La presidenta de Pimeco ha vuelto a pedir el regreso de la regularización de los periodos de rebajas y ha animado a la ciudadanía a apostar por hacer sus compras en el comercio local.

En este contexto, el representante de Afedeco ha lamentado que el pequeño comercio no pueda competir en márgenes de descuentos con las grandes superficies. Miró ha reiterado que con las rebajas "diluidas" a lo largo del año y con las plataformas online ofreciendo descuentos continuamente, el tradicional arranque del 7 de enero lo utiliza gran parte de la ciudadanía para cambiar tallas o hacer algunas compras "si los Reyes les han traído regalos en forma de dinero".

Por su parte, El Corte Inglés también espera un buen comportamiento de las ventas en rebajas de este año, especialmente por la llegada del frío y la bajada de temperaturas, que, según prevén, motivarán al consumidor para equiparse en estos meses de invierno, ante el atractivo de los precios y la calidad de los productos.

Desde la compañía han apuntado que las rebajas y los grandes descuentos se producen, incluso, en artículos de marcas de prestigio. Según han apuntado, en textil los descuentos rondan el 40-50%, mientras que en otras secciones como joyería van del 15 al 50%.

El Corte Inglés también ofrece rebajas de hasta el 40% en todas las áreas de deportes, desde textil, calzado, complementos y accesorios deportivos. En hogar y ropa de cama los descuentos alcanzan también en algunos productos el 40%.

BALANCE DE LA CAMPAÑA DE NAVIDAD

Por otra parte, Afedeco ha realizado una valoración "prudente y realista" de la campaña de Navidad 2025 para el comercio minorista en Mallorca, que se ha caracterizado por la continuidad respecto al ejercicio anterior y por una intensa competencia entre los distintos formatos comerciales.

Según la información recabada por la patronal durante el periodo navideño, el comportamiento del consumo ha sido muy similar al registrado en la campaña de 2024, sin repuntes significativos de ventas.

Así, la Navidad 2025 han estado marcadas por una cierta estabilidad en el consumo, en un contexto en el que las familias han mantenido una actitud de cautela, con una elevada sensibilidad al precio y una clara contención del gasto.

"La campaña ha sido correcta, pero sin alegrías. El consumo se ha mantenido estable y muy medido, lo que refleja que el consumidor sigue tomando decisiones de compra muy reflexionadas", ha señalado la presidenta de Afedeco, Joana Manresa.

En este escenario, el comercio minorista de proximidad en Mallorca ha mantenido, en términos generales, niveles de actividad similares a los del año anterior.

Algunos sectores vinculados al regalo, la moda, las jugueterías tradicionales y la alimentación especializada han mostrado un comportamiento algo más dinámico en momentos puntuales de la campaña, especialmente en aquellas zonas con una programación navideña activa y un entorno urbano cuidado.

No obstante, Afedeco ha subrayado que el ticket medio se ha mantenido contenido y que el consumidor ha priorizado compras muy concretas y selectivas. "El comercio de proximidad resiste, pero lo hace en un escenario muy exigente, donde cada venta cuesta más y el margen de maniobra es limitado", ha añadido Manresa.

Para la patronal del comercio, durante la campaña de Navidad 2025 se ha vuelto a evidenciar la fuerte competencia entre el comercio urbano y los grandes formatos comerciales situados en la periferia, que cuentan con ventajas estructurales en accesibilidad, aparcamiento, concentración de oferta y capacidad promocional.

En este punto, Afedeco ha instado a abordar esta realidad desde una perspectiva equilibrada. "No se trata de enfrentar modelos, sino de garantizar condiciones equitativas para todos. El comercio urbano necesita un entorno competitivo justo para poder seguir siendo una opción atractiva para el consumidor", ha afirmado la presidenta de la federación.

EL COMERCIO ONLINE, UN CANAL YA CONSOLIDADO

Por otra parte, el comercio online ha mantenido un papel estable durante la campaña navideña, sin cambios sustanciales respecto a años anteriores.

Su uso se ha concentrado principalmente en productos estandarizados y compras muy concretas, consolidándose como un canal complementario que convive con el comercio físico, más que como un sustituto directo.

Desde Afedeco han insistido en que la evolución del comercio de proximidad en Mallorca depende en gran medida de factores externos al propio establecimiento. Seguridad, limpieza, mantenimiento del espacio público, movilidad y campañas de dinamización comercial coordinadas son elementos clave para sostener la actividad del sector, según han apuntado.

"Si queremos un comercio urbano vivo y competitivo, es imprescindible una estrategia continuada y coherente. El entorno importa, y mucho, en la decisión de compra del consumidor", ha concluido Joana Manresa.