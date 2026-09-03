Un recital poético abre la programación de la Diada de Mallorca - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha iniciado los actos de conmemoración de la Diada de Mallorca con el recital poético 'Debanant mots' de la compañía Tallats de Lluna.

El presidente de la institución insular, Llorenç Galmés, ha asistido al espectáculo, que se ha celebrado este jueves en el Palau del Consell.

La sede principal de la institución insular ha acogido una propuesta poética donde se ha mezclado la música con poemas de autores catalanes y mallorquines.

Tallats de Lluna ha ofrecido una propuesta "sin conservantes ni colorantes" en la que han confluido sonidos y palabras, músicas y poemas "maridados lentamente pero con firmeza", ha indicado el Consell en un comunicado.

"Esta es una Diada que queremos vivir como una jornada festiva, de celebración y de orgullo de ser mallorquines; una jornada para reivindicar nuestra identidad como pueblo, nuestra cultura, nuestra lengua y nuestras tradiciones. Y actos como este son un buen ejemplo", ha dicho Galmés.

Los asistentes han podido disfrutar de versos de Miquel Martí i Pol, Salvador Espriu, Guillem d'Efak, Lluís Llach, Raimon o Antònia Font, entre otros.

La Diada de Mallorca de este año conmemora los 100 años del canto de 'La Balanguera', actual himno de Mallorca. Para celebrar la fecha, el Consell ha preparado más de una cincuentena de actos que van desde conciertos a exposiciones, pasando por ferias y muestras, jornadas de puertas abiertas, diadas deportivas, visitas guiadas, excursiones, conferencias, coloquios y muchas más actividades.

Los actos más destacados serán el concierto de Rels B que hará en el Parc del Mar de Palma el viernes 11 de septiembre; la exposición 'La Balanguera: orígens d'un himne', también día 11 en el Palau del Consell, o el acto principal de la Diada, en que se entregarán los Premios, Honores y Distinciones del Consell de Mallorca, el sábado 12 de septiembre en el Teatre Principal de Palma.