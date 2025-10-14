Reclaman al Ayuntamiento de Ses Salines que asuma los gastos derivados del mal estado del cementerio municipal

PALMA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Ses Salines ha aprobado por unanimidad una moción propuesta por la coalición Endavant, integrada por el PSIB, MÉS per Mallorca e Independents, para reclamar al equipo de gobierno que asuma los gastos derivados del mal estado en el que se encuentra el cementerio municipal.

La iniciativa, ha informado Endavant en un comunicado, insta al Consistorio a buscar la manera de asumir de forma íntegra la inversión que requerirá arreglar el "deterioro estructural" del camposanto, cuya gestión esta externalizada.

El estado de algunos nichos, según la coalición, ya ha puesto en riesgo de derrumbe diversas estructuras que contienen restos mortales.

Entre los gastos que debería asumir el Ayuntamiento se encuentran el traslado, reubicación temporal o incineración de los restos afectados o la conservación y custodia de los mismos mientras duren las obras.

También se ha acordado que el Consistorio haga público un plan de mantenimiento preventivo y de vigilancia estructural para evitar que una situación similar se vuelva a repetir.

La regidora de Endavant Mercedes Salas ha celebrado el apoyo unánime del pleno a su iniciativa y ha recordado que, en tanto "espacio de memoria y respeto", el Ayuntamiento tiene el deber "moral e institucional" de mantener el cementerio en condiciones dignas.

Muchas familias, ha asegurado, se han visto obligadas a trasladar o incinerar a sus seres queridos "sin suficiente información o ayuda", algo que a su parecer "no es justo" dado que la situación "no es responsabilidad suya".

La aprobación de esta moción, ha defendido, "es un paso necesario para restituir la dignidad y la sensibilidad que merecen las familias afectadas".