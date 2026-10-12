Reclaman a la UE restringir la importación de árboles ornamentales para proteger la lagartija pitiusa de las serpientes

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EIVISSA 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

Ibiza & Formentera Preservation ha solicitado a las instituciones europeas una serie de medidas para proteger a la lagartija pitiusa --'Podarcis pityusensis'-- de las serpientes invasoras, como estudiar la posible "prohibición permanente" de traer árboles ornamentales de la península hacia las islas.

La fundación, participa en el proyecto 'Protegim Ses Sargantanes' desde 2023 para la contención de ofidios en fincas agrícolas y espacios naturales, y ha presentado diversas iniciativas ante las comisiones de Peticiones (PETI) y de Medio Ambiente (ENVI) del Parlamento Europeo, según ha explicado la entidad ecologista en un comunicado.

Una de las principales reclamaciones es que el Govern actualice el censo de distribución y densidades de la lagartija en Pitiusas. Los últimos estudios de referencia se realizaron en 2017 y 2022, por lo que han planteado recuperar la metodología de 2022 para disponer de datos comparables en el tiempo, de forma complementaria a los censos que realizan actualmente el Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales (Creaf) y otras organizaciones.

"Han pasado cuatro años desde el último censo y, mientras tanto, las serpientes se han expandido. Se necesita saber dónde quedan lagartijas y si las actuaciones que se llevan a cabo son realmente eficaces, si no se trabaja a ciegas", ha afirmado la directora de la fundación, Inma Saranova.

La solicitud remitida a la Dirección General de Medio Natural y Gestión Forestal plantea incluir las poblaciones de las islas principales y los islotes, especialmente las aisladas, genéticamente diferenciadas o sometidas a mayor presión de serpientes.

La fundación ha pedido integrar los resultados de sus actuaciones con los datos sobre distribución y capturas de ofidios, esfuerzo de trampeo, refugios seguros, cría 'ex situ' y posibles actuaciones de refuerzo poblacional o reintroducción. También ha solicitado al Govern un Plan de Conservación específico para la 'Podarcis pityusensis', independiente del Plan Boscà, el plan autonómico de recuperación y conservación que engloba a varias especies de anfibios y reptiles.

La petición presentada a la Comisión de Peticiones solicita al Parlamento Europeo que recabe información de la Comisión Europea, el Gobierno de España y las autoridades baleares y examine el cumplimiento de las obligaciones europeas de conservación, vigilancia y prevención de daños irreversibles.

También pide mantener abierta la petición mientras se analizan las respuestas de las administraciones y que la Comisión Europea evalúe la aplicación de la Directiva Hábitats y del Reglamento europeo sobre especies exóticas invasoras. Ante la Comisión de Medio Ambiente, la fundación reclama que se examine si las medidas adoptadas son adecuadas y supervise la protección efectiva de la especie.

La lagartija pitiusa está incluida en los anexos II y IV de la Directiva Hábitats de la UE, forma parte del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, figura como vulnerable en el Catálogo Balear de Especies Amenazadas y está clasificada como en peligro en la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

"La desaparición de la lagartija pitiusa es un problema europeo y global. Se trata de una especie que está protegida por el derecho de la UE", ha subrayado Saranova.

La fundación también ha colaborado con la oficina del eurodiputado Jaume Asens en tres preguntas parlamentarias a la Comisión Europea. La primera, ya respondida, preguntaba qué medidas adoptará para garantizar la protección efectiva de la especie.

Ante eso, la Comisión ha reconocido la "preocupación" por su estado de conservación y ha señalado que las estrategias de conservación y las medidas frente a especies invasoras corresponden principalmente a las autoridades nacionales y regionales.

Para Ibiza & Formentera Preservation, la respuesta sitúa el problema en la agenda europea y refuerza la responsabilidad del Govern y del Gobierno de España.

AUMENTAR LA CAPTURA DE SERPIENTES

La petición parlamentaria reclama asimismo medidas permanentes para cerrar la principal vía de entrada de nuevas serpientes, identificada en el transporte desde la península de árboles ornamentales de gran porte destinados a jardinería, como los olivos centenarios.

La fundación propone someter las restricciones y cuarentenas estacionales a una evaluación científica independiente, junto con la prohibición anteriormente mencionada. También ha pedido a las instituciones europeas que valoren la compatibilidad de esta medida con el mercado interior al amparo del artículo 36 del Tratado de Funcionamiento de la UE.

En este sentido, han alegado que la respuesta del Govern a las preguntas previas de la fundación confirman que existen medidas normativas e inspecciones pero "no acredita que exista un sistema lo suficientemente completo, trazable y evaluado de prevención de la entrada de serpientes invasoras asociada al comercio de árboles ornamentales". "La existencia de una norma no equivale a la eficacia de su aplicación", ha insistido Saranova.

Ibiza & Formentera Preservation ha reclamado además reforzar la captura de las serpientes ya establecidas. Un informe interno elaborado a petición de la fundación advierte que el trampeo actual resulta "insuficiente" para reducir significativamente su población.

Por ello, pide un plan extraordinario de captura con financiación "suficiente", objetivos anuales "verificables", seguimiento científico "independiente" y prioridad en zonas costeras próximas a islotes con poblaciones singulares. Igualmente, ha solicitado una vigilancia preventiva, detección temprana y protocolos de respuesta rápida para impedir que las serpientes alcancen nuevos islotes a nado y actuar inmediatamente si llegan.

La fundación valora el proyecto LIFE Reptiles, que movilizará 2,18 millones de euros en Baleares durante seis años, y el proyecto del impuesto de turismo sostenible (ITS), dotado con 1,94 millones para controlar las serpientes invasoras en las Pitiusas.

No obstante, han solicitado conocer qué parte de LIFE Reptiles se destinará específicamente a la 'Podarcis pityusensis', qué actuaciones financiará, si incluirá censos periódicos y cómo se coordinará con el proyecto del ITS y con un Plan de Conservación específico.

Por último, Ibiza & Formentera Preservation ha solicitado un espacio estable de coordinación entre el Govern, los Consells d'Eivissa y Formentera, los ayuntamientos, el Servicio de Protección de Especies, el Consorcio para la Recuperación de la Fauna de Baleares (Cofib), la comunidad científica y las entidades ambientales para coordinar el seguimiento, evaluar la eficacia de las medidas e integrar los proyectos europeos y autonómicos en una hoja de ruta común.