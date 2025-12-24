Recomendaciones de Emergencias por Navidad: ojo con los juguetes pequeños, estancias ventiladas y si bebes no conduzcas

Archivo - Las comidas y bebibas copiosas son un clásico de la Navidad - CORTESÍA TIMOLINA - Archivo

PALMA, 24 Dic. (EUROPA PRESS) -

Emergencias 112 de Baleares ha pedido precaución ante los posibles ahogamientos de niños con comida y juguetes pequeños durante esta Navidad.

En un mensaje difundido en su cuenta de la red social X, el servicio de emergencias ha alertado de que durante estas fechas pueden darse casos de ahogamientos en niños y personas mayores a la hora de comer.

Así, han instado a comer sentados, poco a poco y con precaución los frutos secos, las aceitunas y los caramelos duros. Las uvas de Año Nuevo, peladas y cortadas.

Estos episodios de ahogamientos también pueden darse en los niños al manipular juguetes de pequeñas dimensiones, por lo que han pedido a los adultos que estén vigilantes.

El servicio de emergencias, además, ha recordado la obligación de no conducir bajo los efectos del alcohol y ha propuesto planificar los transportes o elegir a un conductor designado.

También ha instado a ventilar las estancias interiores en las que se enciendan estufas o braseros y nunca dejarlos encendidos sin vigilancia.

Ante cualquier eventualidad la ciudadanía puede llamar al teléfono de emergencias, el 112.