Reconstruyen digitalmente un tornavoz desaparecido de Gaudí en la Catedral de Mallorca. - URV

PALMA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un equipo investigador de la Universitat Rovira i Virgili (URV) ha reconstruido digitalmente el tornavoz que Antoni Gaudí diseñó para el púlpito mayor de la Catedral de Mallorca.

Este elemento desaparecido de su legado arquitectónico fue derribado en noviembre de 1970, pese a haber sido declarado Monumento Histórico y haber sido reivindicado por el arquitecto Le Corbusier, que en 1932 lo dibujó en su cuaderno de viaje durante su visita a Mallorca. La reconstrucción se ha llevado a cabo a partir de la única documentación conservada: varias fotografías históricas, según ha explicado la institución universitaria en un comunicado.

El tornavoz formaba parte del encargo que el obispo Pere Joan Campins hizo a Gaudí en 1901 para restaurar y reformar varios elementos litúrgicos de la Catedral de Mallorca.

Aquel proyecto incluía, entre otras actuaciones, el traslado del coro a la Capilla Real, la mejora de la acústica mediante un tornavoz en el púlpito mayor y una caja armónica bajo el presbiterio, así como el diseño de nuevos elementos arquitectónicos y decorativos. En estos trabajos también participaron colaboradores habituales de Gaudí, como Joan Rubió y Josep Maria Jujol.

La estructura que ahora se ha reconstruido estaba formada por madera y tejido, se adaptaba a la geometría octogonal del púlpito y estaba coronada por tres superficies de forma parabólica.

"El tornavoz había sido concebido para amplificar y dirigir la voz del orador, aprovechando las propiedades acústicas de las superficies cuádricas", ha explicado Albert Samper, de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la URV, que ha liderado esta investigación transversal, en la que han participado investigadores de tres departamentos diferentes de la universidad.

SIN PLANOS NI DOCUMENTACIÓN

La pérdida del elemento dejó al equipo investigador sin planos ni documentación geométrica precisa. Por ello, el trabajo ha combinado geometría analítica y descriptiva con herramientas digitales avanzadas.

Primero se generó un modelo digital de la catedral y del púlpito mayor mediante escaneado láser y fotogrametría. "El modelo de la catedral lo obtuvimos mediante 1.250 escaneados y una nube de unos 21 millones de puntos; el púlpito lo modelamos en 3D con un 95 por ciento de exactitud, ha señalado el investigador del Departamento de Ingeniería Mecánica de la URV David Moreno.

A partir de diez fotografías históricas, el equipo estableció un criterio objetivo para seleccionar las imágenes más útiles para la reconstrucción. Para ello, calculó la posición desde la que se había tomado cada fotografía mediante dos métodos geométricos diferentes. Finalmente, se escogieron cinco fotografías en las que la diferencia entre ambos cálculos era inferior a un metro.

Partiendo de estas imágenes, analizaron la forma del tornavoz. Como no existían planos originales precisos, reconstruyeron digitalmente las curvas visibles de cada una de las tres superficies que formaban la estructura y, a partir de ahí, generaron modelos tridimensionales provisionales.

Sobre estos modelos aplicaron cálculos geométricos para determinar qué forma parabólica se ajustaba mejor a cada superficie. Comparando los diferentes resultados, identificaron la solución geométrica más representativa del conjunto, que es la que finalmente se utilizó para reconstruir digitalmente el tornavoz completo.

El estudio no solo ha permitido reconstruir la forma del tornavoz, sino que también ha analizado su posible funcionamiento acústico. "Las superficies parabólicas tienen la capacidad de dirigir y concentrar el sonido, por lo que calculamos cuál habría sido la posición más favorable para que la voz del orador se proyectara con la máxima eficacia", ha comentado el investigador del Departamento de Ingeniería Informática y Matemáticas de la URV Blas Herrera. Según los resultados, el diseño de Gaudí definía una zona concreta de rendimiento acústico óptimo frente al púlpito.

Los autores han subrayado que el valor del trabajo va más allá del caso concreto del tornavoz de Gaudí. "Esta metodología nos permite transformar información histórica incompleta en conocimiento arquitectónico contrastable, con criterios verificables y reproducibles", han explicado.

El modelo tridimensional final no queda únicamente como una imagen de la reconstrucción, sino como un archivo digital que puede analizarse, reutilizarse en investigación o docencia y, eventualmente, reproducirse físicamente mediante herramientas de fabricación digital. Los investigadores lo conservan en formatos estándar y lo ponen a disposición de la comunidad investigadora previa solicitud.

"Esta investigación nos permite constatar que la geometría, el escaneado digital y el modelado 3D pueden contribuir a recuperar elementos desaparecidos del patrimonio arquitectónico y a comprender mejor la lógica formal de obras de las que solo han llegado testimonios parciales", ha concluido Samper.