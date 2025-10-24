Recuperan cerca de 360.000 euros de estafas a ciudadanos en lo que va de año, la mayoría con el 'timo del CEO'

Recuperan cerca de 360.000 euros de estafas a ciudadanos en lo que va de año - POLICÍA NACIONAL

PALMA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional en Palma ha recuperado cerca de 360.000 euros que habían sido estafados a diferentes perjudicados que habían interpuesto denuncia en lo que va de año 2025.

En lo que va de año han entrado en el Grupo de Delincuencia Económica y Delitos Tecnológicos de la Policía Nacional en Palma multitud de denuncias relacionadas con estafas, según ha informado la Jefatura Superior de Baleares.

Entre las estafas, el 'timo del CEO' es de las que tiene mayor importancia en cuanto al perjuicio económico a las empresas y administraciones públicas en el pago a proveedores, ya que suele ser de las estafas en las que más dinero se defrauda.

La Policía Nacional ha bloqueado y retrocedido a su origen el dinero defraudado, 357.800 euros, en lo que va de año. No es la totalidad de las denuncias interpuestas pero si un dato, según la Jefatura, a tener muy en cuenta en cuanto a la eficacia y eficiencia una vez producida la estafa.

En el 'timo del CEO' el atacante accede mediante 'phishing', dominios falsos o 'malware' al sistema informático de empresas para interceptar los correos electrónicos. Desde ahí observa los contactos, hábitos financieros y facturas, incluso crea reglas de reenvío o direcciones casi idénticas a las reales para suplantar al proveedor o directivo.

Con esta información, cuando el estafador observa el momento de pago de una factura, envía un correo engañoso, aparentemente legítimo, solicitando el cambio de cuenta bancaria donde ingresar el dinero. El mensaje suele incluir logotipos, lenguaje corporativo y un tono de urgencia. Así, la víctima, confiando en la apariencia del correo, actualiza el IBAN y realiza el pago.

Desde la Policía han subrayado como medidas claves para evitar este tipo de estafas invertir en ciberseguridad para evitar el espionaje de los correos y no aceptar cambios de cuenta sin confirmación telefónica con el contacto habitual.