La reforma del CEIP Pere Rosselló i Oliver de Alaró costará cerca de 434.000 euros

Archivo - Imagen de archivo de un aula. - GVA EDUCACIÓ - Archivo

PALMA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La reforma del CEIP Pere Rosselló i Oliver de Alaró que ha sacado este jueves a licitación la Conselleria de Educación y Universidades costará 433.940 euros y tendrá un plazo de ejecución de tres meses.

Según ha informado la Conselleria en un comunicado, la intervención tendrá lugar en la primera planta del edificio y de la caja de la escalera, dejando de lado los baños que ya se reformaron en 2025.

Así, la nueva distribución amplía el pasillo central y mejora la relación entre las aulas y la fachada del edificio, manteniendo el esquema anterior.

Además, una de las aulas ganará superficie con la incorporación del antiguo espacio de la sala de profesorado y recupera una ventana que se encontraba tapiada por actuaciones anteriores.

El proyecto incluye la sustitución de las carpinterías exteriores, especialmente las ventanas de la primera planta, así como una ventana de la planta baja.

También se renovarán los falsos techos, los pavimentos, los revestimientos verticales y la carpintería interior, con el objetivo de mejorar el confort, la seguridad y las condiciones de uso del edificio.