La reforma del Hospital de Manacor costará 15 millones de euros más y se alargará un año

El Hospital de Manacor en obras. - CAIB

PALMA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha autorizado una modificación de las obras de reforma y ampliación del Hospital de Manacor por un importe de 15,68 millones de euros y una ampliación del plazo de ejecución de un año y un mes.

Lo ha informado el portavoz del Ejecutivo autonómico, Antoni Costa, en la rueda de prensa posterior a la reunión extraordinaria del Consell de Govern de este miércoles.

Esta modificación, ha explicado, viene motivada por la necesidad de adecuar el proyecto a la normativa vigente en materia de instalaciones de producción de calor, los cambios de las características de los climatizadores, las dimensiones de las tuberías y los conductos.

También se incluye la modificación del punto de conexión de saneamiento y de sustitución del cableado de datos de las telecomunicaciones.

Por lo tanto, ha argumentado Costa, es necesario tramitar un procedimiento para modificar dicho contrato, de conformidad con la normativa vigente en materia de contratación de las administraciones públicas.

El Plan director del Hospital de Manacor, que supondrá una inversión de 59 millones de euros, contempla la construcción de un nuevo edificio de uso ambulatorio, un edificio de instalaciones o industrial y un nuevo bloque quirúrgico y obstétrico.

Este proyecto, que cambiará la fisonomía del centro con tres actuaciones simultáneas de ampliación y reforma de alrededor de 40.000 metros cuadrados, beneficiará a una población de unas 150.000 personas.