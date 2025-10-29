La reforma del Parque Sanitario Bons Aires permite ampliar la atención a más pacientes de salud mental

Visita a la zona reformada del Parque Sanitario Bons Aires - GOVERN DE LES ILLES BALEARS

PALMA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La remodelación de la Unidad de Hospitalización Intermedia del Paque Sanitario Bons Aires ha permitido ampliar la atención a más pacientes de salud mental, adecuando las instalaciones a las necesidades de nuevos perfiles y mejorando las condiciones de atención. Además, la capacidad para asistir a pacientes subagudos ha pasado de 24 a 46 camas.

Así ha informado la Conselleria de Salud en un comunicado en el que indica que las obras llevadas a cabo en las plantas 0, 1 y 2 del edificio han consistido en sustituir los pavimentos, mejorar espacios comunes, adecuar las habitaciones y baños con medidas de seguridad y equiparlos con nuevos elementos de mobiliario como camas, mesitas de noche y armarios.

También se han reformado los espacios de enfermería y terapia ocupacional, y se ha realizado una revisión general de las medidas de seguridad de todas las unidades y una reforma del pavimento del patio del edificio.

La Conselleria ha informado de que con esta intervención se podrán atender pacientes con trastornos mentales de distintos perfiles en la misma unidad de Hospitalización Intermedia, con lo que se optimizarán los recursos disponibles y se garantiza una atención más adecuada y segura.

La remodelación responde a la necesidad de trasladar la actividad asistencial del edificio de subagudos, que presenta deficiencias estructurales importantes que no podían corregirse mientras se mantenía en funcionamiento. Esta área empezará reformas para pasar a ser de consultas externas.

Las obras se enmarcan en el Plan de inversiones Sanitarias 2024-2027, que prevé una inversión de 435 millones de euros en infraestructuras sanitarias a lo largo de estos cuatro años. Esta obra ha supuesto una inversión de 532.887 euros.

La consellera de Salud, Manuela García, ha visitado este miércoles el Parque Sanitario Bons Aires junto al director general del Servicio de Salud, Javier Ureña, la directora general de Salud Mental, Carme Bosch, y la directora gerente del Hospital Universitario Son Espases, Cristina Granados.

Durante la visita, García, ha destacado el compromiso del Govern con la mejora continua de la atención en salud mental y con la dignificación de los espacios asistenciales, especialmente para las personas más vulnerables.