El Reggaeton Beach Festival vuelve a Mallorca: fechas y venta de entradas

   PALMA, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

   El Reggaeton Beach Festival (RBF), considerado el mayor festival europeo dedicado a la música urbana latina, inicia una nueva etapa de crecimiento con la incorporación de nuevos socios estratégicos internacionales y el refuerzo de su estructura empresarial.

   La nueva fase del festival cuenta con la entrada en el accionariado del fondo internacional Cerruti Capital 1881, con sede en Dubái, y del grupo global Vanquish Sports & Media Group, especializado en el desarrollo de plataformas culturales y proyectos de entretenimiento a escala internacional y del que forman parte conocidos rostros del deporte mundial.

MALLORCA, UNA PARADA CONSOLIDADA DEL CIRCUITO

   En paralelo a esta nueva etapa empresarial, Reggaeton Beach Festival ha confirmado ya su octava gira, que se celebrará entre junio y julio de 2026 y recorrerá siete ubicaciones españolas: Barcelona, Madrid, Alicante, Tenerife, Mallorca, Santander y Nigrán.

   La parada de Mallorca, prevista para el 18 y 19 de julio de 2026 según la web de la organización, se ha consolidado en los últimos años como una de las citas más destacadas del circuito del festival, reuniendo a miles de asistentes en un evento que combina música urbana, espectáculo y experiencia festivalera en un entorno mediterráneo.

   Las entradas promocionales para la edición 2026 ya se encuentran disponibles, mientras que el cartel de artistas se anunciará próximamente.

