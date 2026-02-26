El regidor Bauzá asume también Seguridad Ciudadana

Archivo - El portavoz adjunto del Ayuntamiento de Palma, Llorenç Bauzá. - AYUNTAMIENTO DE PALMA - Archivo

PALMA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El regidor del Ayuntamiento de Palma Llorenç Bauzá sumará Seguridad Ciudadana y Civismo a su cartera de competencias, días después de que se le asignara ya la de Función Pública.

En un comunicado, el Ayuntamiento de Palma ha enmarcado esta reorganización en el objetivo de seguir reforzando la estructura del gobierno municipal y mejorar la eficacia en la gestión.

Con estos cambios, Seguridad Ciudadana deja de ser delegada y de depender del primer teniente de alcalde, Javier Bonet, pasando a integrarse en el área que dirige Bauzá, quien asume la gestión de Función Pública, Seguridad Ciudadana, Civismo, Medio Natural, Entornos Naturales y Mercados, y un área delegada de Innovación, de la que se hace cargo Miquel Busquets, que era hasta ahora edil de Seguridad Ciudadana. Busquets seguirá al frente de la Junta de Distrito de Playa de Palma.

Según ha informado Cort, se renombra también la Dirección General de Gobierno Municipal como Coordinación General de Función Pública, que se adscribe al área de Llorenç Bauzá.

Esta reorganización permite concentrar, ha explicado el Consistorio, bajo una misma dirección ámbitos directamente vinculados con la convivencia, el orden público y la calidad del entorno urbano respondiendo a criterios de eficacia administrativa.

El decreto del alcalde, Jaime Martínez, incluye también las modificaciones ya anunciadas en el área dirigida por la teniente de alcalde Mercedes Celeste, que pasa a denominarse Hacienda, Contratación y Patrimonio, y contará con dos direcciones generales, una Dirección General de Contratación, Calidad y Atención a la Ciudadanía y una Dirección General de Patrimonio.

Del mismo modo, se han introducido cambios en el área de Servicios Sociales, Educación, Participación Ciudadana, Juventud e Igualdad de Oportunidades, concretamente en la distribución de competencias entre sus coordinaciones.

De este modo habrá una Coordinación General de Participación Ciudadana, Gent Gran, Interculturalidad y Coordinación de Distritos y otra de Educación, Juventud, Servicios Sociales e Igualdad.