La rehabilitación del embarcadero de Cala Lledó, en Sa Dragonera, terminará a finales de año - CAIB

PALMA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La rehabilitación del embarcadero de Cala Lledó, en Sa Dragonera, terminará a finales de este año, según ha anunciado este jueves la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua, que ha explicado en un comunicado que el proyecto cuenta con una inversión de más de un millón de euros.

Estas obras tienen como objetivo mejorar y rehabilitar el embarcadero y crear un nuevo itinerario practicable que facilite el acceso a la infraestructura.

La ejecución de los trabajos está condicionada por las características medioambientales del entorno. Por este motivo, la obra ha contado con dos periodos de parada, entre marzo y octubre de 2025 y entre marzo y octubre de 2026. Está previsto que los trabajos se reanuden el próximo mes y que la actuación termine a final de año.

El conseller del ramo, Juan Manuel Lafuente, ha puesto en valor el trabajo que PortsIB está realizando "para garantizar el buen estado y la conservación de las infraestructuras portuarias de Baleares".

Asimismo, ha asegurado que esta actuación supone "una mejora importante" de una infraestructura situada en un entorno de especial valor, a lo que ha añadido que se está ejecutando la obra teniendo en cuenta en todo momento las condiciones medioambientales de Sa Dragonera.

El proyecto contempla la sustitución de las antiguas escaleras por una nueva rampa de acceso y la ampliación del ancho del muelle hasta los dos metros libres, mediante una losa de hormigón y una pasarela de madera anexa. También incluye la ejecución de una escalera para conectar la plataforma con la parte superior de la rampa y la rehabilitación de la cimentación del muelle, que presenta deterioro y socavaciones en algunos puntos.

La actuación también incluye la recarga de la escollera de protección, la instalación de una nueva grúa para uso del parque en el morro del muelle y de un generador eléctrico, la rehabilitación de los escars existentes y de sus rampas de varada, así como la adecuación del entorno mediante la sustitución de barandillas, la repavimentación de la zona superior y la adecuación de los paramentos verticales.

Con la reanudación de los trabajos ya prevista, se abordarán las últimas actuaciones necesarias para completar el proyecto. Entre ellas se encuentran la finalización de la recarga de escollera, el traslado mediante helicóptero y la instalación de la nueva grúa y el generador, así como el suministro y colocación de las losas prefabricadas de hormigón, previa preparación de la superficie.

También se instalará la madera en las rampas de los escars y se completará la colocación de la escalera de madera y la fijación de la barandilla metálica.