Reparados los daños que dejó la dana de otoño en el CEIP Can Misses

CEIP Can Misses - CAIB

EIVISSA 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación y Universidades ha ejecutado actuaciones de emergencia en el CEIP Can Misses por un valor de 115.200 euros debido a los daños provocados por la dana registrada a finales de septiembre de 2025.

Las lluvias intensas ocasionaron filtraciones, inundaciones y afectaciones estructurales que obligaron a suspender temporalmente la actividad docente con el objetivo de garantizar la seguridad del alumnado y del personal del centro.

Según ha informado la Conselleria en un comunicado, el conseller del ramo, Antoni Vera, ha visitado recientemente el CEIP Can Misses para comprobar de primera mano las mejoras realizadas.

Las inundaciones provocaron daños destacados en el pasillo del centro, lo que requirió una intervención integral para restituir la funcionalidad del espacio.

Se han retirado los materiales dañados, se ha renovado completamente el techo y la impermeabilización y se ha reconstruido el pavimento. Asimismo, se ha mejorado el sistema de evacuación de aguas.

Igualmente, la cubierta del segundo piso presentaba problemas graves de estanqueidad que hicieron necesaria una actuación inmediata.

De este modo, se retiró el pavimento preexistente, se crearon nuevas pendientes, se instaló una nueva impermeabilización y se colocó un pavimento exterior antideslizante que refuerza la seguridad del centro. El coste total de estas actuaciones ha sido de 41.000 euros.

La dana también afectó la cubierta principal y las siete cubiertas secundarias del CEIP Can Misses. En la cubierta principal se han retirado los elementos que dificultaban el acceso, se ha realizado una limpieza completa y se ha colocado una nueva impermeabilización.

En el resto de cubiertas se han reparado las juntas y se ha reforzado la impermeabilización para prevenir nuevas filtraciones. En total, estas intervenciones han tenido un coste de 44.800 euros.

En el patio interior, que también quedó afectado por la intensidad de la lluvia, se ha sustiuido el pavimento, se ha reconstruido la junta impermeable del ventanal y se ha reconfigurado completamente el sistema de drenaje, con arquetas reubicadas y un tubo de mayor diámetro para mejorar el desagüe.

Además, se han generado nuevas pendientes para garantizar una evacuación óptima del agua y prevenir posibles inundaciones en episodios de lluvia intensa. Las mejoras han supuesto una inversión de unos 30.000 euros.

La Conselleria ha destacado que todas estas actuaciones de emergencia han sido imprescindibles para restablecer la normalidad en el centro y asegurar que la actividad educativa se desarrolle en un entorno seguro, saludable y adecuado.

Paralelamente a estas obras de emergencia, avanzan los trabajos de construcción del nuevo gimnasio del CEIP Can Misses, un proyecto dotado con un presupuesto de 800.000 euros.

El nuevo equipamiento contará con un edificio destinado a actividades deportivas, un porche de conexión que funcionará como patio exterior y nuevos aseos con acceso directo desde el patio. Está previsto que este nuevo espacio esté finalizado para el curso 2026-2027.