Reparten 15.000 euros en vales para incentivar las compras en el pequeño comercio de Inca, Porreres y Campos

PALMA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca y la Asociación del Pequeño y Mediano Comercio de Mallorca (Pimeco) han presentado la campaña 'Compra local i guanya més' para fomentar las compras en el pequeño comercio y reforzar el consumo de producto de proximidad esta Navidad.

La campaña repartirá 15.000 euros en vales de compra en los más de 350 establecimientos adheridos de Inca, Porreres y Campos, según han destacado la institución insular y Pimem en sendas notas de prensa.

En concreto, los vales se distribuirán entre los clientes que hagan compras superiores a 20 euros en los comercios adheridos, entre el 10 y el 30 de noviembre. Los consumidores podrán registrar su tique en la página web de la campaña y participar en el sorteo de 15.000 euros en premios.

Hasta el momento, se han adherido a la campaña 200 comercios de Inca, unos 50 de Porreres y cerca de 100 de Campos. Los vales regalo solo se podrán intercambiar en los comercios participantes, de forma que los premios revertirán directamente en la economía local de estas localidades.

La consellera insular de Promoción Económica y Desarrollo Local, Pilar Amate, ha explicado que la campaña se ha financiado a través de una convocatoria de subvenciones destinada a patronales del comercio, y la lleva a cabo la asociación empresarial. Además, cuenta con la colaboración de los ayuntamientos y con el apoyo de las asociaciones de comercio de los municipios participantes.

"Trabajamos conjuntamente y con mucha ilusión para que sea un éxito y para que en las próximas ediciones puedan adherirse muchas más localidades de la isla", ha subrayado Amate, quien ha puesto en valor el compromiso del Consell por la dinamización del comercio de proximidad y la promoción de una economía local arraigada en el territorio.

De su lado, la presidenta de Pimeco, Carolina Domingo, ha destacado que el pequeño comercio es "mucho más que un espacio para comprar, es una pieza fundamental de nuestro tejido económico y social".

Pimeco, con esta campaña, busca reconocer su importancia e invitar a la ciudadanía a apostar por el comercio local, "especialmente en una época tan significativa como la campaña de Navidad", ha agregado Domingo.

También han asistido a la presentación el director insular de Promoción Económica, Producto de Mallorca y Comercio, Álvaro Roca, regidores de los ayuntamientos participantes y representantes de las asociaciones de comercio de estas localidades.