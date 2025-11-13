La representación del Nacimiento será la temática del III Concurso de Escaparates de Navidad de Mallorca

Presentación del III Concurso de Escaparates de Navidad - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El III Concurso de Escaparates de Navidad organizado por el Consell de Mallorca, Afedeco y Pimeco centrará su temática en la representación de Nacimiento y tendrá premios de hasta 2.000 euros.

La iniciativa, presentada este jueves, va dirigida a todos los establecimientos de la isla con el objetivo de impulsar el comercio local, las tradiciones navideñas y el atractivo de los municipios durante estas fechas.

La tercera edición del certamen, ha informado la institución insular en un comunicado, centra su temática en la representación del Nacimiento e invitará a los establecimientos a crear decoraciones que evoquen "tradición, cultura y valores navideños".

Se valorará especialmente el uso de materiales sostenibles, la creatividad, la iluminación, la originalidad y la capacidad de transmitir "emoción y esencia mallorquina".

La votación para elegir al ganador volverá a ser popular, mediante un código QR disponible en cada escaparate participante, para que los ciudadanos puedan apoyar a sus propuestas favoritas.

Entre todos los establecimientos inscritos se seleccionarán diez finalistas, cuyos escaparates serán fotografiados profesionalmente y difundidos en las redes sociales de las entidades organizadoras.

Posteriormente, un jurado especializado compuesto por representantes del Consell de Mallorca, Afedeco, Pimeco y expertos en diseño y artes decorativas se encargará de elegir a los tres ganadores.

El primer premio está dotado con 2.000 euros, el segundo con 1.000 y el tercero con 500. Además, los diez finalistas recibirán una cesta de Navidad con producto local valorada en 100 euros.

La novedad de este 2025 consiste en el sorteo de dos vales de 300 euros para consumir en comercios locales, uno entre toda la gente que participen en la votación y otro entre los comercios inscritos en el concurso.

La inscripción para los comercios estará abierta del 14 de noviembre al 12 de diciembre en la web oficial del certamen (concursodescaparatesdenavidad.com) y los escaparates estarán expuestos y abiertos a votación popular entre el 13 y el 21 de diciembre.

"IMPLICAR A COMERCIANTES Y CIUDADANÍA"

La presentación oficial del concurso de escaparates ha tenido lugar este jueves con la participación del presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés; la consellera de Promoción Económica y Desarrollo Local, Pilar Amate; la presidenta de Pimeco, Carolina Domingo, y la presidenta de Afedeco, Joana Manresa.

"Este certamen se ha consolidado como una iniciativa de referencia en la Navidad mallorquina por su capacidad de implicar a comerciantes y ciudadanía, generar actividad económica, embellecer los municipios y mantener vivas las tradiciones culturales que forman parte de la identidad de la isla", ha destacado Galmés.

Amate, por su parte, ha subrayado "la importancia de esta iniciativa para mantener vivas las costumbres navideñas mallorquinas y apoyar al pequeño comercio".

"Queremos que cada escaparate se convierta en una ventana a nuestras tradiciones, capaz de despertar recuerdos, ilusión y unión familiar. Este concurso no solo embellece nuestras calles, sino que genera un sentimiento compartido de unión en torno a nuestros pueblos y supone un impulso esencial para el comercio local en unas fechas clave", ha añadido.