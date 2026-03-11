Representantes baleares guardan un minuto de silencio por el Día Europeo en Memoria de las Víctimas del Terrorismo

Minuto de silencio guardado en la plaza de Cort con motivo del Día Europeo en Memoria de las Víctimas del Terrorismo. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

Representantes de las instituciones baleares han participado en el minuto de silencio que se ha guardado este miércoles, con motivo del Día Europeo en Memoria de las Víctimas del Terrorismo.

El acto ha tenido lugar en la plaza de Cort a las 12.00 y ha sido convocado a nivel nacional por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), al coincidir con el 22º aniversario del atentado del 11-M ocurrido en Madrid en 2004, en el que perdieron la vida 193 personas, según ha explicado el Ayuntamiento de Palma en un comunicado.

El minuto de silencio ha contado con la asistencia de regidores del Ayuntamiento de Palma, el delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, el presidente del Parlament, Grabiel Le Senne, así como representantes del Govern, el Consell de Mallorca y algunos diputados.