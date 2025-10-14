Rescatado un excursionista que se ha desorientado y perdido en la zona de Artà

Helicóptero de la Milana durante el rescate - BOMBEROS DE MALLORCA

PALMA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Bomberos de Mallorca han rescatado a un excursionista que se ha desorientado y perdido este martes en la zona de Artà.

Según han informado desde Bomberos de Mallorca a los medios de comunicación, esta jornada se ha rescatado a un excursionista que se ha desorientado y se ha perdido en la zona de Artà, concretamente en el torrente de s'Arboçaret, en la península de Llevant.

Tras recibir aviso del suceso, desde Bomberos de Mallorca se han activado efectivos del parque de bomberos de Artà y también el helicóptero de la Milana.

Los bomberos han logrado llegar al excursionista, aunque no había camino y el regreso hasta los vehículos resultaba muy complicada.

Finalmente, la Milana ha evacuado y trasladado al excursionista hasta el Espacio Natural de Llevant, donde voluntarios de Protección Civil lo han acompañado.