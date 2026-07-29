Rescatan a dos excursionistas y un ciclista en Mallorca por golpes de calor o caídas

Archivo - Helicóptero Milana de los Bomberos de Mallorca. - BOMBEROS DE MALLORCA - Archivo

PALMA 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los Bomberos de Mallorca han rescatado en distintos operativos a tres personas, dos excursionistas y un ciclista, tras sufrir golpes de calor o caídas.

La primera de las intervenciones ha ocurrido a las 12.20 horas, cuando se ha informado que una senderista se encontraba en el Torrent de Pareis con un golpe de calor.

Los Bomberos de Mallorca han informado que hasta allí se ha desplazado el helicóptero sa Milana, que ha trasladado a esta persona al Hospital de Son Espases.

La siguiente ha tenido lugar sobre las 13.30 horas, momento en que efectivos del parque de Artà se han desplazado a la Punta de n'Amer porque una persona se había caído cuando iba en bicicleta y no podía caminar. De este modo, se ha porteado al accidentado hasta un punto donde le esperaba un ambulancia para ser evacuado.

El último ha sucedido cerca de las 14.00 horas en la zona del Coll Baix. Allí, una excursionista se ha caído y se había dado un golpe en la cabeza, por lo que ha tenido que acudir el helicóptero sa Milana para trasladarle a Son Espases.