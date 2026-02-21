Rescatan a un hombre herido tras caer en Fornalutx

Archivo - Helicóptero Milana de los Bomberos de Mallorca. - CONSELL DE MALLORCA - Archivo

PALMA 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los Bomberos de Mallorca han rescatado este sábado a un hombre de mediana edad que ha resultado herido tras caer desde una escalera en la zona des Marroig, en el municipio mallorquín de Fornalutx.

Según la información del cuerpo de bomberos, el hombre presentaba traumatismos en la espalda y no se podía mover.

Ante la dificultad para trasladar al hombre hasta una ambulancia, a causa de los caminos estrechos y de difícil acceso, se ha activado el helicóptero de rescate sa Milana.

Así, con la coordinación de los equipos sanitarios, el paciente ha sido asistido rápidamente.