Las reservas hídricas de Baleares suben al 37% durante el mes de octubre

Archivo - Embalse es Gorg Blau en la Serra de Tramuntana, Mallorca - EMAYA - Archivo

PALMA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las reservas hídricas de Baleares han subido del 36 al 37 por ciento durante el mes de octubre, según ha informado este sábado en una nota de prensa la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua.

Esta evolución responde al aumento de las reservas en Mallorca y Menorca, mientras que Eivissa se mantiene estable. En cuanto a los escenarios de sequía las unidades de demanda de Artà, es Pla y Manacor-Felanitx permanecen en situación de alerta.

Por islas, Mallorca ha subido del 36 al 37 por ciento, mientras que Menorca también ha registrado una subida de un punto, del 38 al 39 por ciento.

Por su parte, Eivissa mantiene sus reservas en el 33 por ciento, el mismo porcentaje que el mes anterior. Pese a esta ligera subida, la situación global del archipiélago continúa por debajo de la registrada en octubre de 2025, cuando las reservas se situaban en el 44 por ciento.

El índice de sequía hidrológica de las Islas ha subido de 0,342 en septiembre a 0,371 en octubre. Este valor también es superior al registrado en octubre de 2025, cuando se situaba en 0,349, y al de octubre de 2024, que fue de 0,367.

Según el mapa del índice de sequía, tres unidades de demanda se encuentran en situación de alerta (Artà, es Pla y Manacor-Felanitx), lo que representa el 22,5 por ciento del territorio. Otras seis permanecen en prealerta (Menorca, Migjorn, Palma-Alcúdia, Tramuntana Nord, Tramuntana Sud y Eivissa), que abarcan el 75,9 por ciento, mientras que Formentera es la única unidad en situación de normalidad, con el 1,6 por ciento restante.

En cuanto a los cambios de escenario, Migjorn ha abandonado la situación de alerta y ha pasado a prealerta, mientras que Tramuntana Sud ha pasado de normalidad a prealerta. De este modo, aunque se han producido dos cambios de escenario, la distribución territorial de las situaciones de sequía se mantiene respecto al mes anterior.

UN OCTUBRE HÚMEDO CON PRECIPITACIONES SUPERIORES A LA MEDIA

Según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), octubre ha sido un mes húmedo en el conjunto de Baleares. La precipitación media ha alcanzado los 105 litros por metro cuadrado, frente a los 79 habituales para este período, lo que representa un 33 por ciento más.

Por islas, Mallorca ha registrado una precipitación media de 93 litros por metro cuadrado, frente a los 80 habituales. En Menorca se han recogido 62 litros por metro cuadrado, ligeramente por debajo de los 67 de referencia.

Las precipitaciones han sido especialmente significativas en las Pitiusas, con 232 litros por metro cuadrado en Eivissa, frente a los 77 habituales, y 213 litros por metro cuadrado en Formentera, frente a una media de 44.

En cuanto a la precipitación acumulada durante los últimos 12 meses, el conjunto de las Islas se sitúa en el 98 por ciento de la media histórica. Por territorios, Mallorca alcanza el 97 por ciento, Menorca el 94 por ciento y las Pitiusas el 105 por ciento.

Respecto a las temperaturas, octubre ha sido un mes cálido en Baleares, con una temperatura media de 20°C y una anomalía positiva de 1,2°C respecto a los valores habituales.

PREVISIÓN PARA EL MES DE NOVIEMBRE

De cara al mes de noviembre, y teniendo en cuenta la situación hidrológica actual y la época del año, se prevé una subida de las reservas hídricas en el conjunto de Baleares, sin que se esperen cambios en los escenarios de sequía de las unidades de demanda.

La Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua mantiene el seguimiento de la evolución de los recursos hídricos en todas las unidades de demanda, especialmente en aquellas zonas que continúan en situación de alerta, e insiste en la importancia de hacer un uso responsable del agua.