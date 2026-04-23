La residencia de la Bonanova acoge una exhibición de la unidad canina de los Bomberos de Mallorca - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La residencia de la Bonanova, en Palma, ha acogido este jueves una exhibición de la unidad canina de los Bomberos de Mallorca.

Los usuarios de la residencia, según ha informado el Consell de Mallorca en un comunicado, han disfrutado de una exhibición del trabajo que hacen estos perros en las intervenciones como los dispositivos de búsqueda y rescate.

También han escuchado las explicaciones de integrantes de los Bomberos de Mallorca sobre las técnicas de entrenamiento de estos animales para que puedan formar parte de la unidad canina.

En la demostración han participado los cuatro bomberos que ejercen de guías, el sargento de Bomberos de Mallorca y personal técnico, además de los perros.

"Estos perros y sus guías forman un tándem extraordinario para acompañar, e incluso, salvar vidas gracias a su capacidad para detectar la presencia de humanos perdidos en situaciones de máxima complejidad y urgencia", ha destacado la vicepresidenta del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS), Magdalena García.

El director insular de Emergencias, Joan Fornàs, ha destacado que estos perros ayudan a los bomberos en tareas como el rastreo de grandes áreas de montaña o en edificios derrumbados, convirtiéndose en una "pieza clave" en los dispositivos para localizar a personas desaparecidas.