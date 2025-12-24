La residencia Sant Josep inaugura una exposición de manualidades elaboradas por sus usuarios

Usuarios de la residencia Sant Josep inauguran una exposición de manualidades. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 24 Dic. (EUROPA PRESS) -

La residencia Sant Josep ha inaugurado estos días una exposición de manualidades realizadas por las personas usuarias del centro, que se podrá visitar hasta el 7 de enero y está abierta a todo el público.

Se trata de una iniciativa que busca visibilizar el talento, la creatividad y el papel activo de las personas mayores en la vida social y comunitaria, ha informado el Consell de Mallorca en un comunicado.

La exposición incluye una amplia variedad de trabajos artesanales, como por ejemplo pintura, costura y otras creaciones hechas con diferentes materiales, entre los cuales destaca una exposición de maquetas elaboradas por los residentes en el marco de las actividades ocupacionales y terapéuticas que se llevan a cabo de manera habitual en el centro.

"Este tipo de iniciativas contribuyen a reforzar la autoestima y el bienestar emocional de las personas mayores, a la vez que ayudan a romper estereotipos y a mostrar una imagen activa, participativa y creativa del envejecimiento", ha dicho la directora insular Atención Sociosanitaria, Rosa Llobera.

Las manualidades, ha añadido, "no son solo una actividad lúdica, sino también una herramienta terapéutica y de relación que favorece la calidad de vida dentro de los centros residenciales".