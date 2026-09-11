Los residentes de Santanyí pueden participar en la financiación del futuro parque solar fotovoltaico Goleta-Xalana

Parque solar - ENDESA

PALMA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Endesa ha puesto en marcha el instrumento de participación local vinculado al futuro parque solar fotovoltaico Goleta-Xalana, situado en el municipio mallorquín de Santanyí, de manera que los residentes, empresas y entidades del territorio ya pueden manifestar su interés por participar en la financiación del proyecto a través del portal habilitado por la compañía.

Según ha informado la eléctrica en un comunicado, el objetivo de esta iniciativa es permitir que la ciudadanía pueda beneficiarse del desarrollo de las energías renovables en su entorno, contribuyendo al mismo tiempo al progreso socioeconómico del territorio.

Endesa ha remarcado que esta propuesta forma parte de su compromiso con la creación de valor compartido y con un modelo de desarrollo renovable integrado en el territorio, compatible con las actividades agrarias y ganaderas del entorno y orientado a reforzar la autonomía energética de Baleares.

El parque solar fotovoltaico Goleta-Xalana contará con una potencia instalada de 25 MWp. La planta generará aproximadamente 42 GWh anuales de energía renovable, una producción equivalente al consumo eléctrico anual de unos 12.000 hogares.

El proyecto incorpora también una propuesta de financiación local por un importe previsto de 2,7 millones de euros. La participación se materializará mediante un préstamo a la empresa promotora y propietaria del proyecto, Enel Green Power España (EGPE), con una duración prevista de tres años, pago semestral de intereses y devolución del capital al vencimiento. La rentabilidad estará referenciada al bono soberano español a tres años más un diferencial del 1,5%.

¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR COMO INVERSOR?

Este instrumento financiero está dirigido a inversores particulares, empresas y entidades interesadas en participar en la financiación local del proyecto. El acceso se realizará de forma progresiva, priorizando inicialmente a los residentes y entidades radicados en Santanyí, y ampliándose posteriormente a Ses Salines, Campos y Felanitx, para llegar finalmente al conjunto de Baleares.

Las personas interesadas pueden registrarse y mantenerse informadas sobre los avances del proyecto y la futura apertura del proceso de financiación participativa a través del portal de Endesa. La puesta en marcha de la captación está prevista una vez finalizada la construcción del parque.

Endesa cuenta actualmente en Baleares con cinco plantas solares fotovoltaicas en operación, todas ellas en Mallorca, que suman una potencia total de 56,6 MWp. Además, dispone de otros proyectos en desarrollo y en tramitación que se desplegarán progresivamente.