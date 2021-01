Resistencia Balear afirma que "si el Govern no anuncia el martes la apertura de la restauración volverán a manifestarse"

La manifestación tendría lugar el próximo sábado 30 de enero en Palma y se llevaría a cabo a pie

PALMA, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

Plataforma Resistencia Balear ha afirmado, tras la manifestación de este viernes promovida por la restauración, a la que se han sumado profesionales de otros colectivos afectados por el coronavirus, que "si el Govern no anuncia este martes la apertura de la restauración volverán a manifestarse".

Según ha informado el portavoz de la Plataforma Resistencia Balear y uno de los promotores de las dos últimas manifestaciones del sector de la restauración, Víctor Sánchez, en declaraciones a Europa Press, esto "no es un aviso, ni tampoco una amenaza, si no una declaración de intenciones. Si el Govern no dice el martes que en uno, dos o tres días la restauración puede abrir, el próximo sábado 30 de enero se volverá a las calles".

"En un principio, el Govern dijo que el cierre de la restauración sería de 15 días y estos ya se cumplen", ha aseverado Sánchez, quien ha añadido que "si el Govern no anuncia la reapertura del sector el martes 26 de enero, el próximo sábado se volverá a llevar a cabo una manifestación que, en esta ocasión, será a pie y se celebrará en fin de semana para que quienes trabajan de lunes a viernes puedan también sumarse".

Además, ha destacado, "de celebrarse esta tercera manifestación, a día de hoy, Plataforma Resistencia Balear cuenta con el apoyo de un total de 15 provincias de toda España, que se sumarían a la protesta, a una lucha y reivindicación pacíficas".

NIEGAN QUE VAYAN A REBELARSE CONTRA LAS RESTRICCIONES COMO EN ITALIA

Sin embargo, ha puntualizado, "en caso de que el Govern no anuncie el martes la reapertura de la hostelería, no se va a llevar a cabo una rebelión contra las restricciones y los establecimientos seguirán cerrados porque no se puede hacer caso omiso de la sanidad".

"Lo que quiere la Plataforma es ejercer una presión social para que se permita reabrir al sector. En ningún caso se hará lo que en Italia, donde un grupo de hosteleros se rebelaron contra las restricciones y abrieron", ha querido dejar claro.

PIDEN LA DIMISIÓN EN BLOQUE DEL GOVERN

Respecto a las reivindicaciones de Resistencia Balear, ha querido recordar, que entre ella se encuentra la amnistía fiscal temporal para el sector.

De no conseguirse, ha hecho hincapié Sánchez, "se volverá a pedir la dimisión del Govern balear en bloque y que se lleve a cabo una moción de censura".



ANUNCIAN UNA PRÓXIMA MANIFESTACIÓN EN MADRID

El portavoz de Resistencia Balear y uno de los promotores de las dos últimas manifestaciones del sector de la restauración en Palma ha adelantado, asimismo, que próximamente se llevará la movilización a Madrid.

"Estamos pendientes de los billetes de avión, pero la intención es viajar hasta la capital española para celebrar otra manifestación, en la que se marche hasta el Congreso, para hablar con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez".