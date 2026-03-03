Restablecido el sistema informático de Atención Primaria tras fallar durante horas

Archivo - Centro de Salud Arquitecte Bennassar.
EUROPA PRESS - Archivo
Publicado: martes, 3 marzo 2026 16:19
PALMA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El sistema de información de Atención Primaria de Baleares (e-SIAP) ha dejado de funcionar este martes durante varias horas a causa de un fallo informático.

El problema se ha resuelto y el sistema de información ya funciona correctamente, según han informado desde el Servicio de Salud de Baleares (IBSalut).

El fallo, ha apuntado el IBSalut, ha sido consecuencia de una renovación de certificados por parte de la Dirección General de Transformación Digital.

