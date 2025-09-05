Restricciones al tráfico en Palma este viernes y fin de semana

PALMA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ciudad sufrirá diferentes restricciones al tráfico y desvío de autobuses de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) durante este viernes y el próximo fin de semana.

Según ha detallado el Ayuntamiento de Palma, este viernes, con motivo de la celebración de 'Canamunt y Canavall', se cortará al tráfico la calle Conqueridor en dirección plaza Cort, entre las 19.00 y las 21.00 horas. En cuanto a la EMT, a partir de las 19.00 horas la línea Centro Ciudad (CC) dejará de circular.

Por otro lado, el domingo, con motivo del 'Baile de Cossiers' que se llevará a cabo en el marco de las fiestas de Son Sardina, se cortará la calle Passatemps entre los números 108 y 112, entre las 10.00 y las 11.00 horas.

Además, la línea 12 de la EMT modificará su recorrido entre las 10.00 y las 14.00 horas aproximadamente y el final de línea será en la parada 378 Son Sardina-Sa Creu.

Durante el desvío, quedarán anuladas las paradas: 372 Passatemps-Can Banya, 377 y 373 Passatemps-Ca ses Marietes, 374 y 376 Son Sardina, 791 y 788 Camp d'Esports, 792 y 742 Passatemps-Son Ripoll, 775 y 776 Passatemps-Can Vic y 790 Sa Garriga.