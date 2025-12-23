Resueltas en Ibiza las primeras solicitudes de ayudas por las danas por valor de 182.000 euros

Archivo - Inundaciones en Ibiza del 11 de octubre de 2025. - Ayuntamiento de Ibiza - Archivo

IBIZA 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Ibiza ha resuelto favorablemente las primeras solicitudes de ayudas para paliar los efectos de las inundaciones.

Según ha informado el Consell en un comunicado, esta primera resolución corresponde a las solicitudes que se han podido tramitar con mayor rapidez, una vez revisada la documentación.

En total, se han concedido ayudas por valor de 182.355 euros. La institución prevé que los pagos comiencen a realizarse esta semana.

Las ayudas forman parte de una línea extraordinaria dotada con cinco millones, financiada por el Govern.

Según ha recordado también, se contemplan ayudas para viviendas de hasta 2.500 euros; vehículos o pequeñas empresas que podrán optar hasta 10.000 euros, en función de los daños acreditados.

El Consell ha señalado que la tramitación de las ayudas sigue abierta puesto que el objetivo es "dar una respuesta rápida y efectiva a las personas, familias y empresas afectadas por estos graves episodios meteorológicos contribuyendo a la recuperación social y económica de la Isla".