El retablo del Nombre de Jesús regresará a la iglesia de Sant Bartomeu de Montuïri en Semana Santa

Visita a la Biblioteca Diocesana del Obispado de Mallorca - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Obispado de Mallorca está llevando a cabo la segunda fase de restauración del retablo del Nombre de Jesús que previsiblemente se volverá a montar en la iglesia de Sant Bartomeu de Montuïri la próxima Semana Santa.

Se trata de uno de los proyectos culturales que reciben apoyo del Consell de Mallorca mediante la subvención nominativa para estudios, digitalizaciones y proyectos de difusión del patrimonio, según ha destacado la institución insular en un comunicado.

Estos proyectos se enmarcan en el trabajo de la Comisión Mixta en materia de Patrimonio Histórico entre el Consell y el Obispado, que en la última sesión, celebrada el 17 de abril, aprobó las actuaciones de este año.

El presidente del Consell, Llorenç Galmés, y la vicepresidenta y consellera insular de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca, han visitado este jueves el taller de restauración del Obispado de Mallorca y la Biblioteca Diocesana.

Durante el recorrido, Galmés ha subrayado que la colaboración con el Obispado permite "actuar con rigor y continuidad" sobre los bienes que forman parte de la identidad mallorquina, "desde un retablo que recupera su esplendor hasta una biblioteca que pone el conocimiento al alcance de todos".

"El patrimonio es la memoria viva de nuestro pueblo y es responsabilidad de las instituciones preservarlo y transmitirlo a las generaciones futuras", ha sostenido, a la vez que ha puesto en valor el trabajo de los profesionales que "hace posible que este legado llegue a los mallorquines".

En el taller de restauración, los representantes del Consell han conocido los trabajos sobre el retablo del Nombre de Jesús de la iglesia parroquial de Sant Bartomeu de Montuïri, una obra de los últimos años del siglo XVI y principios del XVII.

Durante décadas, ha señalado la institución, el mueble ha estado en un estado de conservación "crítico". La capilla estaba protegida por un cristal debido al riesgo de derrumbe, ya que la infestación de termitas había debilitado gravemente la estructura de madera.

Así, la intervención se ha estructurado en diferentes fases con un importe global de 225.000 euros. Los estudios preliminares se llevaron a cabo en 2024, con una inversión de 10.000 euros. En 2025 se ejecutó la primera fase, que incluyó el desmontaje del cuerpo, el entablamento y el ático, así como la restauración de la predela, el altar y el bancal, con un presupuesto de 60.000 euros.

Este año se lleva a cabo la segunda fase, dotada con 155.000 euros, que comprende la restauración del resto del conjunto, tanto de la parte arquitectónica como de las tablas policromadas y las tallas.

Una vez restauradas todas las piezas, el retablo se volverá a montar en la iglesia de Montuïri.

Según Galmés, las tareas de restauración avanzan a "un buen ritmo" y ha confiado en que se pueda inaugurar en la iglesia de Montuïri durante la Semana Santa de 2027.

En la Biblioteca Diocesana, la comitiva ha conocido el proyecto de catalogación informática y desarrollo cultural, que cuenta con una aportación total de 50.000 euros aprobada por la Comisión Mixta, con 25.000 euros asignados en 2025 y 25.000 euros más en 2026.

La Biblioteca se creó en el año 2000 a partir de la fusión de varias bibliotecas eclesiásticas (la episcopal, la del Seminario y la de la Sapiencia, entre otras) y conserva unos 200.000 volúmenes antiguos y contemporáneos.

Entre los fondos, el Consell ha destacado el mayor conjunto de manuscritos lulianos de la isla, incunables y postincunables, y una hemeroteca con cientos de títulos de revistas académicas y científicas.

Para el curso 2026-2027, el proyecto prevé continuar la catalogación digital de los fondos, digitalizar los certámenes del Seminario Conciliar de Sant Pere, inventariar y limpiar los fondos antiguos y las colecciones especiales, e iniciar la colaboración con el Catálogo Colectivo de Patrimonio Bibliográfico.

El objetivo es integrar la base de datos de la biblioteca en la red informática del Consell de Mallorca y de la Universitat de les Illes Balears (UIB), y poner este patrimonio al alcance de los investigadores y del público en general.