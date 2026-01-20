Retiran árboles caídos y desprendimientos de tierra en carreteras de Ibiza tras el paso de la borrasca - CONSELL DE IBIZA

IBIZA 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El servicio de Bomberos y la brigada de Red Viaria del Consell Insular de Ibiza están ejecutando trabajos de recuperación en puntos viarios de la Isla tras el paso de la borrasca 'Harry'.

Según ha informado la institución en un comunicado, hasta el momento se ha trabajado en la retirada de árboles caídos en Sant Carles, Sant Josep y Santa Eulària, así como en desprendimientos de tierra de carácter leve sobre la vía en la carretera de Sant Josep y en la zona de la cala de Sant Vicent.

Además, ha tenido que cerrarse un tramo de la carretera de Sant Rafel en su cruce con Los Cazadores --ya abierto-- para retirar árboles caídos.

El Consell ha recordado que se ha decretado la alerta naranja y amarilla y se pide precaución a la población.