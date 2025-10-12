Retiran casi ocho toneladas de residuos del litoral balear durante el mes de septiembre

Mallorca concentra más de la mitad de los materiales recogidos por las embarcaciones

El servicio de limpieza del litoral, coordinado por la empresa pública PortsIB, adscrita a la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua, ha retirado casi ocho toneladas de residuos del litoral balear durante el mes de septiembre.

En una nota de prensa, la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua ha informado que el servicio de limpieza del litoral, coordinado por la empresa pública PortsIB, ha retirado un total de 7.988,30 kilos de residuos de las costas de Baleares durante septiembre de 2025. Esta cifra representa una media diaria de 266,28 kilos y refleja el trabajo continuado de las 23 embarcaciones que participan en la campaña de limpieza de este año: 15 de tipo playa y ocho de tipo litoral, distribuidas entre las cuatro islas.

Por tipo de embarcación, las barcas de playa recogieron 4.408,95 kilos, mientras que las de litoral retiraron 3.579,35 kilos durante el mes.

Por islas, Mallorca concentró el mayor volumen de residuos, con 4.387,70 kilos, seguida de Formentera con 1.536,80 kilos, Menorca con 1.120,30 kilos, e Ibiza con 943,50 kilos. Las embarcaciones de playa, adaptadas para operar en zonas de poca profundidad, y las de litoral, capaces de alejarse hasta cinco millas de la costa, trabajaron de manera ininterrumpida durante los 30 días del mes.

En cuanto a los materiales recogidos, el plástico representó el 35,29% del total, seguido de la vegetación (22,17%) y de otros materiales diversos (20,67%).

Además de la recogida ordinaria, se llevaron a cabo actuaciones especiales para retirar objetos voluminosos. En Mallorca se eliminaron restos de combustible disperso, vegetación acumulada, un tronco y una barca a la deriva; en Menorca, una morena muerta, plásticos y cabos; en Ibiza, otra barca a la deriva, maderas y restos vegetales; y en Formentera, dos barcas a la deriva y un tronco.

Durante el mes se atendieron cuatro avisos, tres de ellos gestionados en colaboración con Salvamento Marítimo y el servicio de emergencias 112, y uno a instancias de instituciones o particulares.

La campaña de limpieza del litoral, programada hasta el 30 de septiembre, se da por finalizada tras cinco meses de actividad continuada. No obstante, de manera extraordinaria, PortsIB ha mantenido activas dos embarcaciones --una de tipo playa y otra de litoral-- en la zona del puerto de Vila (Ibiza) para reforzar la retirada de residuos acumulados tras las lluvias torrenciales registradas a finales de mes.