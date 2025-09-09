Los retrasos y cancelaciones por las lluvias siguen en los aeropuertos de Mallorca e Ibiza y se extienden al de Menorca

Archivo - Varias personas esperan sentadas frente a un avión. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

PALMA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los retrasos de varias horas y cancelaciones de vuelos debido a las lluvias siguen la tarde de este martes en los aeropuertos de Mallorca e Ibiza y se han extendido al de Menorca, que esta mañana apenas se ha visto afectado.

Según la información facilitada por Aena, entre los tres aeropuertos suman, pasadas las 17.45 horas, 275 vuelos retrasados, 55 cancelados y tres desviados.

El grueso de las incidencia se han dado en Mallorca, con 145 retrasos y 18 cancelaciones en los despegues y 130 retrasos y 24 cancelaciones en los aterrizajes.

En Ibiza se registran un total de siete cancelaciones y tres desvíos a otros destinos, mientras que en Menorca las cancelaciones ascienden a seis.

Tanto el aeropuerto de Mallorca, principalmente, como el de Ibiza ya han registrado a lo largo de la mañana de este lunes numerosas incidencias derivadas de las lluvias y tormentas que han caído desde la madrugada en el archipiélago.

Algunos de los retrasos registrados entonces, y los que se mantienen a lo largo de la tarde, son de varias horas.

Cabe recordar que la inestabilidad continúa este martes en las Islas, tras las tormentas de la pasada madrugada, y se esperan chubascos y tormentas fuertes, localmente muy fuertes o torrenciales, y, además, no se descarta que haya granizo.

Las temperaturas máximas de este martes en la comunidad oscilarán los 24 y 26 grados centígrados y podría haber rachas fuertes de viento asociadas a la tormenta.