Retrasos generalizados en el aeropuerto de Palma por el mal tiempo

PALMA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El aeropuerto de Palma está registrando desde primera hora de este martes retrasos generalizados por el mal tiempo, mientras que en el caso de Ibiza también se están dando demoras puntuales.

Según la información de Aena consultada por Europa Press, en el caso de Son Sant Joan los vuelos que sufren demoras superan la treintena, tanto en salidas como en llegadas, y son conexiones tanto con la Península como con Europa.

Cabe recordar que Mallorca y las Pitiusas están este martes en aviso naranja por fuertes precipitaciones de hasta 50 litros en una hora en Mallorca y de hasta 120 litros en 12 horas en Ibiza y Formentera.