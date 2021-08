Los Reyes, sus hijas y Doña Sofía salen a cenar en Palma

PALMA, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los reyes Felipe VI y Letizia, junto con sus hijas, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía, y Doña Sofía salieron este sábado a cenar en Palma.

La Familia Real estuvo en un restaurante situado en Portixol, Ola de Mar, al que acuden cada verano que están en Mallorca. Además de los Reyes y Doña Sofía, en el grupo estaba la princesa Irene de Grecia, hermana de la Reina.

La cena tuvo lugar después de que el Rey participara en la entrega de trofeos de la 39 Copa del Rey Mapfre. El acto estuvo presidido por Felipe VI, que fue el encargado de entregar los trofeos a los vencedores de las nueve categorías que han participado este año en la gran cita del Mediterráneo.

Según ha detallado la organización de la Copa del Rey en una nota de prensa, también asistieron al acto José Manuel Inchausti, CEO de Mapfre Iberia; Manuel Terroba, presidente de BMW Ibérica; la presidenta del Govern, Francina Armengol; la delegada del Gobierno en Baleares, Aina Calvo; el alcalde de Palma, José Hila; el comandante general de Baleares, Fernando García Blázquez; el presidente del Real Club Náutico de Palma, Emerico Fuster; y el presidente de la Real Federación Española de Vela, Javier Sanz.

Los campeones de la 39 Copa del Rey Mapfre son el británico Alegre en clase IRC 1, el alemán Earlybird en ClubSwan 50, el rumano Natalia en ClubSwan 42, el italiano G Spot en ClubSwan 36 y los españoles Hydra en BMW ORC 1, Teatro Soho Caixabank en BMW ORC 2, El Carmen Elite Sails en BMW ORC 3, Dorsia Coviran Sailing Team en Mallorca Sotheby's Women's Cup y Let it Be en Herbalife Nutrition J70.