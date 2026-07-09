Los robots inteligentes del Govern analizan 432.000 expedientes en dos años, el equivalente a 45.500 horas de personal

El vicepresidente primero y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, se reúne con los responsables de Servinform - CAIB

PALMA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los robots informáticos implantados por el Govern han analizado 432.440 expedientes y 70.674 documentos en dos años, un trabajo equivalente a más de 45.500 horas de personal.

Se trata del balance del proyecto piloto, desarrollado entre julio de 2024 y este junio, para agilizar la gestión administrativa y reducir el tiempo que los trabajadores públicos dedican a tareas repetitivas, según ha destacado la Conselleria de Economía, Hacienda e Innovación en una nota de prensa.

El vicepresidente primero y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, se ha reunido este jueves con los responsables de la empresa adjudicataria del contrato, Servinform, para evaluar los resultados de la iniciativa.

Por parte de la empresa, han asistido a la reunión el jefe del proyecto, Juan José Caballero, y los analistas funcionales, Ramón Morillo y Marián Salas.

Según este balance, los robots han estado operativos durante 8.765 horas, un tiempo que equivale a 45.592 horas de trabajo de personal, al multiplicar por 5,2 la capacidad de ejecución de tareas administrativas basadas en reglas previamente definidas.

La Conselleria ha subrayado que esta automatización permite a los empleados públicos concentrar sus esfuerzos en aquellas funciones que requieren criterio, conocimiento especializado y atención directa a ciudadanos y empresas, mientras que los robots asumen procesos repetitivos, reducen posibles errores y aceleran la tramitación de expedientes.

Esta tecnología se aplica en 16 procedimientos administrativos de distintas áreas del Govern, entre ellos la gestión de ayudas del Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de Baleares (Fogaib), la Renta Social Garantizada (Resoga), las solicitudes de autoconsumo energético, el sistema interno de gestión financiera y diversos procedimientos relacionados con la vivienda.

Durante estos dos años, el tiempo medio de operación ha sido de 1,16 minutos por expediente, lo que supone una capacidad media de 52 expedientes por hora, unas cifras que evidencian el potencial de la automatización inteligente para reducir cargas administrativas y acortar los plazos de resolución.

Este proyecto se enmarca en la estrategia de transformación digital impulsada por el Ejecutivo para construir una Administración más inteligente, capaz de aprovechar las nuevas tecnologías para simplificar procedimientos y ofrecer una respuesta más rápida y eficaz a las necesidades de los ciudadanos.

Esta semana se ha licitado un proyecto estratégico dotado con 5,4 millones de euros para incorporar la inteligencia artificial de forma transversal en toda la Administración autonómica, y avanzar así hacia un modelo de gestión pública "más eficiente e innovador".

La iniciativa, denominada Norai, permitirá desplegar una red corporativa de inteligencia artificial que dará servicio a todas las consellerias y organismos de la Comunidad Autónoma.

"Demostramos que la innovación también consiste en hacer una Administración más sencilla, más eficiente y más útil", ha destacado el vicepresidente, agregando que el objetivo es poner la tecnología al servicio de las personas para reducir burocracia y mejorar los servicios públicos.