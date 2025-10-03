La segunda teniente de alcalde y regidora de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Palma, Lourdes Roca, visita el Casal de Barri de Santa Catalina coincidiendo con el inicio del curso de las actividades - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La segunda teniente de alcalde y regidora de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Palma, Lourdes Roca, ha visitado este viernes el Casal de Barri de Santa Catalina coincidiendo con el inicio del curso de las actividades.

En una nota de prensa, el Ayuntamiento ha informado que la segunda teniente de alcalde y regidora de Participación Ciudadana, Lourdes Roca, ha visitado esta mañana el Casal de Barri de Santa Catalina, coincidiendo con el inicio del nuevo curso del programa municipal de actividades, que se desarrolla en 11 casals de barri de Palma.

Durante su visita, la regidora ha podido conocer de primera mano algunas de las actividades que se llevan a cabo en el centro, como informática, guitarra, taichí o baile, y ha conversado con los participantes y profesionales del casal, a quienes les ha agradecido su compromiso y esfuerzo "fundamentales para el buen funcionamiento del programa".

Asimismo, Roca ha tenido la oportunidad de comprobar las diversas mejoras que el Ayuntamiento de Palma ha llevado a cabo en este equipamiento, incluyendo la renovación del sistema de climatización y trabajos de repintado.

También se ha llevado a cabo la reforma de la cocina destinada a los talleres culinarios con una inversión de 9.500 euros.

Por otro lado, la teniente de alcalde ha destacado la gran acogida que recibe cada año la programación municipal, con 3.657 plazas ya cubiertas de un total de 3.750 ofertadas, y ha puesto en valor la importancia de estos equipamientos "como espacios de encuentro, aprendizaje y cohesión social en los barrios".

En el caso concreto de los casales de Santa Catalina y Es Jonquet, se han programado un total de 71 actividades, que ofrecen 1.161 plazas, de las cuales ya están ocupadas 1.144.

No obstante, ha resaltado que aún quedan alrededor de 100 plazas libres en diversas actividades en los diferentes casals, entre ellas Sevillanas avanzadas, Baile en línea avanzado y Meteorología. Por ello, ha invitado a la ciudadanía a consultar la programación y a sumarse a las actividades con plazas disponibles.

En esa misma línea, Roca ha destacado el aumento en la cantidad de actividades de este curso, que asciende a un total de 245, en comparación con las 234 del año pasado. Es importante recordar que para el curso 2024-2025 ya se incrementó en un 10 por ciento la oferta para el primer trimestre, sumándose al 4,7 por ciento de este año.

Entre las principales novedades de este curso, cabe destacar también la puesta en marcha del programa Grans Actius, en colaboración con la Fundación Universidad - Empresa, que promueve el envejecimiento activo mediante talleres especializados para personas mayores. Este programa se está implementando en una decena de casales municipales, entre ellos Santa Catalina.

Asimismo, este año se incorporará a la programación municipal el nuevo Casal de Son Cànaves, cuyas inscripciones se abrirán a lo largo de este mes de octubre.

La regidora también ha querido poner en valor la recuperación y puesta en marcha de nuevos equipamientos en barrios como Génova, Es Pil·larí, o Can Pastilla, que permitirán seguir ampliando el acceso a la programación.

Actualmente, el programa municipal se desarrolla en los siguientes casales de barrio: S'Escorxador, Santa Catalina, Es Jonquet, Camp d'en Serralta, Pere Garau, Son Gotleu, Son Espanyol, Sant Agustí, Son Cladera, Sant Jordi y S'Hostalot. Entre ellos, Santa Catalina y S'Escorxador son los que presentan mayor afluencia de usuarios.

Las actividades municipales cuentan con un coste de dos euros por sesión --entre 45 y 60 minutos--, e incluyen bonificaciones y exenciones para colectivos como menores de 26 años, mujeres víctimas de violencia de género, personas desempleadas, personas con discapacidad y beneficiarios de prestaciones sociales o pensiones no contributivas.

Toda la información sobre las actividades, plazas disponibles y servicios por casal puede consultarse en el portal web oficial de los casals de barri, que además ha incorporado una nueva herramienta para facilitar la búsqueda de actividades por casal, temática o tipo.