Rodríguez acusa al PP de "boicotear" la cesión de espacios en los puertos para las carpas de acogida de migrantes

PALMA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, ha censurado la postura de los representantes del PP en la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) para "presionar" y "boicotear" la cesión de espacios para instalar las carpas destinadas a la acogida de migrantes.

De este modo, el representante del Ejecutivo central en el archipiélago ha tachado de "profundamente irresponsable" esta posición "acordada y consensuada" de los miembros 'populares' en el Consejo de Administración de la APB celebrado este miércoles.

En un discurso grabado, Rodríguez ha censurado que los pactos del PP con Vox en las islas le lleven a "dificultar" y "cuestionar" las competencias de acogida de las instituciones que gobierna en Baleares pero también que "boicoteé" las actuaciones del Gobierno de España para "desarrollar esas infraestructuras que permiten una acogida digna a estos migrantes en tránsito que llegan a las costas baleares".

No obstante, ha aclarado que el Gobierno central desarrollará sus competencias en clave de "respeto a los derechos humanos", a pesar de "la actitud del PP".

Por otra parte, la Delegación del Gobierno en Baleares ha lamentado las "reticencias" mostradas por los responsables de algunas de las principales instituciones de las islas gobernadas por el PP a la instalación de estos espacios modulares para la primera atención y acogida transitoria de migrantes.

Así, han explicado que se trata de una medida adoptada por el Gobierno de España para "facilitar la labor de los operativos de intervención y emergencia ante las entradas irregulares de personas por vía marítima" y que, a su vez, pretende dar una "respuesta digna" a las necesidades de carácter humanitario que plantea la llegada de dichas personas.

Ante las reservas expresadas de manera sistemática por algunos de los representantes de la Administración autonómica y local en el Consejo de Administración de la APB, la Delegación del Gobierno ha aclarado que estos espacios modulares, similares a otras infraestructuras que ya están en funcionamiento en otros puntos del país, están pensadas para un "uso temporal" y se ha procedido a su instalación al tener en cuenta las "necesidades logísticas y operativas" de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de Cruz Roja, que intervienen en la gestión de estas llegadas.

"Pese a todo, el proceso de montaje de estos espacios modulares continúa adelante dentro de los plazos estipulados inicialmente y cabe esperar que en los próximos días comenzará a instalarse el módulo que se ubicará en el puerto e Palma que coincidirá, previsiblemente, con la finalización de las instalaciones en Ibiza y Formentera", han mantenido.

Aún así, la Delegación del Gobierno ha agradecido, una vez más, la colaboración de la dirección de la APB con la cesión de espacios, que hace posible disponer, a la mayor brevedad, de estas soluciones de acogida temporal y transitoria, "tal y como exige la propia situación de emergencia migratoria".