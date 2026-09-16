Rodríguez exige a Prohens que se "tome en serio" el problema de la vivienda en Baleares y tope los alquileres

Archivo - La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, interviene durante el acto del PSOE. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

EIVISSA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha exigido a la presidenta del Govern, Marga Prohens, que, "de una vez por todas", se "tome en serio" el problema de la vivienda en Baleares y, entre otras cosas, tope los precios de los alquileres.

En un acto de la Federació Socialista d'Eivissa titulado 'La vivienda como derecho', Rodríguez ha señalado que acceder a una vivienda es un derecho, aunque en 47 años de Constitución se ha hablado más de problemas y crisis que de ese derecho.

"España vive en una crisis permanente de vivienda porque no se ha consolidado el derecho", ha alegado, al tiempo que ha afirmado que el actual Gobierno central se ha puesto "manos a la obra" para cumplir con una "deuda constitucional" y aprobar la Ley de Vivienda que permite, entre otras cosas, construir un parque público asequible.

Sin embargo, ha recalcado que el Gobierno de España puede "hacer mucho" pero de "nada servirá este esfuerzo" sin el apoyo del Govern. Así, ha sostenido que medidas que ya funcionan en otras Comunidades, en Baleares "todavía no dan resultados".

Entre otros ejemplos, ha pedido que, ante una crisis como esta, se actúe y se exija a quien pueda solventar esta situación. "Baleares podría tener congelado el precio del alquiler y no lo tiene porque Prohens no quiere", ha afirmado.

"Hay que exigir con rotundidad a Prohens que, de una vez por todas, se tome en serio el problema de la vivienda", ha insistido. También ha criticado que en las Islas se ponga una "alfombra roja" a los inversores extranjeros.

En su intervención, la ministra ha lamentado que Eivissa se encuentra en una situación de "absoluta emergencia" en relación a la vivienda, por lo que ha reclamado una acción determinada de la ciudadanía para que reclame a las administraciones competentes que cumplan.

Además, ha celebrado que el PSOE haya presentado el recurso contra la normativa urbanística planteada en Baleares, que ha calificado de "aberración" que permite construir en rústico.

Sobre las viviendas de Ca n'Escandell, ha avanzado que en 2027 podrán comenzar las obras puesto que los trabajos de urbanización van avanzados y podrían finalizar en diciembre.

ROSARIO SÁNCHEZ PROMETE DECLARAR BALEARES ZONAS TENSIONADA

La candidata socialista al Govern para las elecciones de 2027, Rosario Sánchez, ha cerrado el acto al asegurar que, de resultar elegida, aprovechará la Ley estatal de Vivienda para declarar las Islas como zona tensionada y limitar los precios del alquiler, además de dar prioridad a los residentes en la compra de inmuebles.

Sánchez ha criticado la estrategia del PP de "generar confusión" para "no dar soluciones", al reprochar a Prohens que diga que no quiere restringir la compra de segundas residencias a los residentes, cuando es algo que "ni se debate". También ha dicho que el objetivo es recuperar el mercado residencial para uso de residentes en las Islas con límites a la compra de extranjeros.

La candidata ha trasladado la intención del PSIB de acabar con la "inacción" del PP en cuatro años y convertir el acceso a la vivienda en su "obsesión" cuando comiencen a gobernar.